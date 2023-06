Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Wochenschluss knapp im Plus erwartet

Zürich (awp) - Zum Wochenschluss zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt eine leicht freundliche Eröffnung ab. Damit steuert der SMI auf Wochensicht zwar dennoch auf ein knappes Minus zu, für das erste Semester ergibt sich aber ein Plus von etwas mehr als 4 Prozent. Von der Wall Street kommt ebenfalls etwas Rückenwind. Dort schloss der Dow Jones am Vorabend etwas über dem Stand beim Europaschluss. In Asien finden die Märkte derweil keinen einheitlichen Nenner.

Der Tagesverlauf steht ganz im Zeichen zahlreicher Konjunkturdaten. Den Auftakt hat China gemacht, wo sich die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen nur unwesentlich verbessert hat. Mit 49 Punkten blieb der Einkaufsmanagerindex (PMI) im herstellenden Gewerbe unter der kritischen Schwelle von 50 Punkten. In Deutschland wurden bereits Detailhandelsumsätze veröffentlicht. Es folgen noch europäische Inflationsdaten und am Nachmittag dann aus den USA unter anderem noch Daten zur Einkommensentwicklung. Auch hierzulande gibt es Konjunkturdaten: Die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) veröffentlicht ihr monatliches Barometer, zudem gibt es Daten zum Detailhandel und zu den Devisenmarktinterventionen der Nationalbank.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr 0,22 Prozent hinzu auf 11'194,70 Punkte. Alle 20 SMI-Werte werden höher erwartet.

Die Spanne reicht dabei von +0,1 Prozent bei der Swisscom bis +0,4 Prozent bei den Roche-Bons. Die Pharma-Titel profitieren von einem Analystenkommentar. Bei der SocGen traut der zuständige Experte dem Augenmittel Vabysmo einen noch höheren Spitzenumsatz als bislang zu. Roche hatte im Laufe der Woche durch einen Zulassungsrücksetzer für ein Konkurrenzmittel bereits etwas Schub erhalten.

Daneben fallen in den hinteren Reihen noch Belimo (+1,4%) auf. Auch hier sorgt ein Analystenkommentar für Schub. Stifel empfiehlt die Titel neu zum Kauf und begründet dies damit, dass der defensive Schweizer "ESG-Champion" von strikteren Emissionsgesetzen profitieren dürfte.

hr/ra