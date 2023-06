Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Auftakt kaum verändert erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch wenig verändert in den Handel starten. Laut Händlern geben die Vorgaben aus Übersee keine klare Richtung vor. Dort war die Wall Street am Dienstag nach einem verlängerten Wochenende mit Verlusten in die Börsenwoche gestartet. In Asien ist das Gesamtbild zur Wochenmitte durchwachsen. Während die Börse in Japan weiter zulegte, blieben die Anleger in China weiter in Verkaufslaune.

Angesichts eines stark ausgedünnten Kalenders rücke am heutigen Mittwoch eine Rede vom Fed-Chef Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses in den Fokus, heisst es unter Börsianern. Da die Märkte derzeit etwas unentschlossen wirkten, könnte Powell den Markt in Bewegung bringen. Auch im weiteren Wochenverlauf bleiben Zentralbanken - mit den Zinsentscheiden der hiesigen Schweizerischen Nationalbank und auch der Bank of England am morgigen Donnerstag - die wichtigsten Treiber. Sowohl die SNB als auch die BoE dürften die Zinsschraube weiter anziehen.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI verliert gegen 08.15 Uhr 0,08 Prozent auf 11'206,64 Punkte. Alle SMI-Werte bis auf Lonza werden um 0,1 Prozent tiefer indiziert.

Die freundlich erwarteten Lonza (+0,2%) würden damit ihre seit Wochenbeginn anhaltenden deutlichen Verluste etwas eindämmen. Zum Wochenstart hatte eine Gewinnwarnung des deutschen Pharma- und Laborausrüsters Sartorius für Abgaben gesorgt, die sich auch am gestrigen Dienstag fortsetzten.

Auch in den hinteren Reihen zeichnet sich für den Spezialchemiekonzern Clariant (+0,3%) nach dem schwachen Vortag eine Gegenbewegung ab. Chemiewerte hatten am Dienstag unter einer weiteren Gewinnwarnung aus der Branche gelitten.

Flughafen Zürich (+0,2%) werden nach einem Kommentar der UBS höher erwartet. Der zuständige Experte hebt wegen der besseren Entwicklung bei den Passagierzahlen seine Gewinnschätzungen an. Auch für das Gesamtjahr zeigt er sich zuversichtlich.

hr/ys