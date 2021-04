Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zu Wochenschluss kaum verändert erwartet

Zürich (awp) - Zu Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt zunächst auf der Stelle treten. Die Vorgaben aus Übersee sind tendenziell eher schwach. An der Wall Street haben am Vorabend Sorgen vor steigenden Steuern auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Einem Bericht zufolge will US-Präsident Joe Biden Kapitalerträge künftig stärker besteuern. In Asien dämpfen die dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen in Indien und Thailand den Risikoappetit der Investoren.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Investoren vor allem auf die anstehenden Konjunkturdaten schauen. Auf der Agenda stehen die Stimmungsbarometer der deutschen und der europäischen Einkaufsmanager. Auf Unternehmensseite dürften sich Investoren auf die Zahlen von LafargeHolcim fokussieren.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr 0,08 Prozent tiefer bei 11'215,89 Punkten.

Mit einem Plus von 1,5 Prozent sind LafargeHolcim die mit Abstand grössten vorbörslichen Gewinner. Auch dem Baustoffkonzern ist es gelungen, im ersten Quartal 2021 deutlich besser als erwartet abzuschneiden.

Dies hatte am Vortag bereits der Nahrungsmittelhersteller Nestlé (+0,5%) geschafft, was mit deutlichen Kursgewinnen honoriert wurde. Vorbörslich zeichnen sich Anschlusskäufe ab, die durch zahlreiche positive Analystenkommentare gestützt werden.

Daneben wird auch Pharmaschwergewicht Roche (+0,4%) nach einer US-Zulassung für einen Krebs-Prognosetest höher gestellt. Lonza (+0,4%) ist ebenfalls unter den festeren Titeln. Der Pharmazulieferer baut seinen Produktionsstandort Visp aus.

Die Aktien der CS (-0,7%) dürften dagegen an die schwache Vortagestendenz anknüpfen. Anders als die anderen Blue Chips hatte die Grossbank am Vortag mit ihren Zahlen enttäuscht. Branchenkollege UBS (-0,8%) tendieren ebenfalls schwächer.

Derweil werden im breiten Markt nahezu alle Titel tiefer erwartet. Zu den wenigen Werten mit positiven Vorzeichen gehören Inficon (+0,8%) und Dätwyler (+0,5%), die beide von Analystenkommentaren profitieren.

