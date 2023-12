Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wenig verändert gesehen - Hexensabbat im Fokus

Zürich (awp) - Die Schweizer Aktienbörse wird am Freitag gemäss vorbörslichen Indikationen wenig verändert erwartet. Nach der Flut an Zinsentscheiden und den Erklärungen der Notenbanker an den Vortagen müssten die Märkte zunächst diese Informationen richtig verarbeiten. Vieles davon, wie etwa Zinssenkungen im kommenden Jahr, dürfte wenigstens teilweise bereits in den Kursen enthalten sein, heisst es am Markt. Das jüngste Rally, bei dem der Leitindex SMI seit dem Jahrestief im Oktober bis dato gut zehn Prozent gewonnen hat, wurde von Zinssenkungserwartungen ausgelöst. Während die US-Notenbank Fed nun erste Signale für baldige Zinssenkungen gesendet hat, haben sich SNB und EZB diesbezüglich zurückgehalten.

Am Berichtstag aber dürfte nun wohl das letzte Grossereignis im zu Ende gehenden Jahr anstehen: Der grosse dreifache Quartalsverfall an der Terminbörse Eurex. Dabei kann es zu grösseren Kursausschlägen kommen. Denn an diesem Tag laufen Options- und Futureskontrakte auf Indizes und Aktien aus. Der SMI-Futuresverfall findet bereits um 09.00 Uhr statt, was in der Regel für sehr grosse Umsätze gleich zur Eröffnung sorgt. Danach könnte es bei Einzelwerten zu grösseren Kursausschlägen kommen, heisst es weiter. In den Tagen nach dem Hexensabbat, wie der Quartalsverfall auch genannt wird, kann es laut Händlern zu einer Richtungsänderung an den Börsen kommen.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI notiert gegen 08.15 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 11'218,93 Punkten. Bis auf Givaudan werden alle SMI-Werte fester indiziert. Die Aufschläge erstrecken sich von +0,5 Prozent (Partners Group) bis +0,1 Prozent (Zurich).

Givaudan aber werden mit -0,9 Prozent klar tiefer gestellt. Grund dafür dürfte Symrise sein. Der Rivale hat am Vorabend seine Margenziele und Jahresprognose gesenkt.

Bei den Nicht-SMI-Werten fallen einzig Straumann (+0,9% auf 138 Fr.) auf. Die Aktie, die am Vortag dank einer Kaufempfehlung von Barclays schon 10 Prozent gewonnen hatte, hat zusätzlichen Rückenwind erhalten: Nun hat auch Bernstein in einer Branchenstudie das Kursziel für Straumann auf 150 von 142 Franken angehoben und das Rating "Outperform" bestätigt.

Ansonsten halten sich die Kursaufschläge im SMIM mit bis zu +0,4 Prozent in Grenzen.

