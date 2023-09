Aktien Schweiz Vorbörse: SMI vor US-Zinsentscheid leicht freundlich erwartet

Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine leicht freundliche Eröffnung ab. Im Vorfeld des US-Zinsentscheides am Abend sei im weiteren Verlauf nicht mit allzu grossen Ausschlägen zu rechnen, heisst es einstimmig im Handel. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen verhaltenen Lauf. So schloss die Wall Street am Dienstag mit negativen Vorzeichen und auch in Asien überwiegen zur Wochenmitte die Verluste.

In den USA hat der jüngste Ölpreis-Anstieg vor allem am Anleihen-Markt Spuren hinterlassen. So stieg die Rendite 10-jähriger US-Anleihen auf einen neuen 16-Jahres-Höchststand. "Die Märkte preisen eine hawkische Haltung des Fed ein, trotz einer weithin erwarteten Pause bei der Zinserhöhung", kommentiert ein Händler. Vor diesem Hintergrund würden denn auch die sogenannten Dot Plots, also die Zinsprojektionen des Fed, im Fokus stehen. Am morgigen Donnerstag gehört die mediale Bühne dann unter anderem der Schweizerischen Nationalbank.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI gewinnt gegen 8.20 Uhr 0,19 Prozent hinzu auf 11'089,37 Punkte. Alle 20 SMI-Titel bis auf Richemont werden höher erwartet.

Dabei ist das Minus von 2,1 Prozent oder 2,50 Franken beim Uhrenhersteller Richemont rein optischer Natur, da die Aktien an diesem Tag ex Dividende (3,50 Fr.) gehandelt werden. Branchenkollege Swatch zählt mit einem vorbörslichen Plus von 1,1 Prozent denn auch zu den grösseren Gewinnern. Am Morgen haben sich bereits verschiedene Analysehäuser über die Branche geäussert.

Dagegen geben VAT (-1,2%) nach. Der Vakuumventil-Hersteller hat die Kurzarbeit für die 650 Beschäftigten in seinen beiden Werken in Haag um weitere drei Monate bis Ende November verlängert.

Die stärksten Kursbewegungen sind aber in den hinteren Reihen zu beobachten. Dort ziehen Ypsomed (+3,4%) deutlich an, nachdem das Unternehmen einen Grossauftrag von Novo Nordisk an Land gezogen hat. Landis+Gyr (+1,1%) punkten ebenfalls mit einem Auftrag.

Der Versicherer Baloise (-1,2%) kommt dagegen nach Halbjahreszahlen zunächst etwas zurück.

hr/tv