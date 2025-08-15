Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’062 0.5%  SPI 16’767 0.4%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’453 0.3%  Euro 0.9414 0.0%  EStoxx50 5’452 0.3%  Gold 3’345 0.3%  Bitcoin 95’894 0.2%  Dollar 0.8063 -0.3%  Öl 66.4 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Lilium-Aktie knickt nach Rally ein: Insolvenzverwalter mit Blick auf Rettung zurückhaltend
David Tepper stösst NVIDIA-Aktien ab und investiert in diese KI-Aktie
Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Krypto-Gewinn ist Warren Buffett 2025 entgangen
GLKB-Aktie: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr 2025
Goldpreis: Gespanntes Warten auf Trump-Putin-Treffen in Alaska
Suche...

SMI 998089 / CH0009980894

12’053.87
Pkt
52.26
Pkt
0.44 %
09:15:14
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

15.08.2025 08:45:37

Aktien Schweiz Vorbörse: SMI vor Treffen Trump/Putin etwas höher gesehen

Zürich (awp) - Zu Wochenschluss zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt eine ruhige Sitzung ab. Zwar werden etwas höhere Kurse erwartet, als allzu gross wird das Potenzial aber nicht eingeschätzt. Denn die Luft sei inzwischen recht dünn geworden, meint ein Händler. Zwar stützten weiterhin Zinssenkungshoffnungen den Markt. Aber vor dem heute Abend in Alaska stattfindenden Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin dürften die Anleger eine etwas vorsichtigere Haltung einnehmen und einen Gang zurückschalten, heisst es weiter.

Sollte das Treffen aber von Erfolg gekrönt sein und sich gar eine Lösung des Ukrainekriegs am Horizont abzeichnen, könnten Friedenshoffnungen die Stimmung der Konsumenten, der Unternehmen und am Markt aufhellen. Dies würde zu tieferen Energiepreisen führen und den Fokus auf den Wiederaufbau der Ukraine lenken, kommentierte die UBS. Dann könnten die Märkte von einer Wiederaufbau-Fantasie profitieren, meint ein Händler. Der SMI dürfte sich dann wohl auch von der 12'000-Punktemarke klar nach oben absetzen können.

Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI aufgrund vorbörslicher Kurse um 8.10 Uhr 0,32 Prozent höher bei 12'040,52 Punkten. Der SMI hatte am Vortag erstmals seit dem 24. Jul wieder über 12'000 Punkten geschlossen und steuert nun auf einen Wochengewinn von rund einem Prozent zu. Seit Jahresanfang hat der SMI rund 3,5 Prozent hinzugewonnen (Stand am Donnerstabend).

Sämtliche SMI-Werte werden höher indiziert. Die Kursaufschläge belaufen sich auf +0,4 Prozent (für Richemont und UBS) bis +0,2 Prozent (für Swisscom).

Mit Nestlé, Novartis und Roche GS (je +0,2%) sind weitere defensive Werte im hinteren Bereich der Rangliste zu finden.

Grössere Kursausreisser nach unten gibt es bei den Technologiewerten. VAT (-2,4%), Inficon (-2,2%) und Comet (-2,2%) werden klar tiefer erwartet. Grund dafür ist der enttäuschende Ausblick des US-Halbleiterkonzerns Applied Materials.

Ansonsten können für einmal Analystenkommentare und Ratingänderungen keine Kursakzente setzen.

pre/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 50-Tage-Linie im Fokus
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
14.08.25 SG-Marktüberblick: 14.08.2025
14.08.25 SMI bestätigt Aufwärtstrend
14.08.25 Schweizer Versicherer navigieren Handelskonflikte
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’458.59 19.63 BKISYU
Short 12’704.79 13.93 UEJS6U
Short 13’176.65 8.97 BK6SXU
SMI-Kurs: 12’062.06 15.08.2025 09:16:04
Long 11’466.02 19.32 BO0SVU
Long 11’203.04 13.61 B1PS3U
Long 10’707.47 8.74 BD7SYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Wie viel Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Rheinmetall-Aktie im Plus: Rheinmetall bekommt neue Personalchefin - unterschiedlicher Auffassungen
TUI-Aktie klettert weiter: So schätzen Analysten die TUI-Aktei nach den Quartalszahlen ein
Aktien von Palantir, Apple, Amazon & Co.: Diese 8 Tech-Riesen könnten noch vor NVIDIA die 5-Billionen-Marke übersteigen
Swiss Re-Aktie volatil: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert
BYD-Aktie tiefer: BYD bringt Tablet auf den Markt - Integration in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7
BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Swiss Re Aktie News: Swiss Re fällt am Nachmittag
Vor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen letztlich kaum verändert -- SMI beendet Handel etwas höher -- DAX schliesst fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’062.06 0.50%
SPI 16’766.88 0.41%
SLI 2’001.42 0.47%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}