Aktien Schweiz Vorbörse: SMI vor drittem Gewinntag in Folge

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch an die positiven Entwicklung der Vortage anknüpfen und den dritten Tag in Folge zulegen. Unterstützung liefern die Rekordstände an der Wall Street, Kursgewinne in Asien sowie der tiefere Ölpreis nach weiteren Entspannungssignalen im Nahostkonflikt. So stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Strasse von Hormus.

Die jüngste Rekordjagd an den US-Börsen wurde zuletzt auch von starken Unternehmenszahlen getragen. Sinkende Ölpreise und tiefere Anleiherenditen hätten für zusätzlichen Rückenwind gesorgt, so ein Marktteilnehmer. Das aktuelle Rally basiere insgesamt weniger auf einer beschleunigten Konjunktur, sondern vielmehr auf dem Rückgang geopolitischer und inflationsbedingter Risiken.

Für den SMI berechnet die Bank Julius Bär um 08.15 Uhr ein Plus von 0,32 Prozent auf 14'510 Punkte. Damit gelangt die Bestmarke von vergangener Woche bei 14'656 Zählern langsam wieder in Reichweite. Der Mid-Cap-Index SMIM wird um 0,45 Prozent höher bei 3166 Zählern erwartet.

Sämtliche SMI-Titel im Plus

Für sämtliche 20 SMI-Titel werden zum Handelsstart höhere Kurse gestellt. Am stärksten legt vorbörslich Logitech (+1,3%) zu.

Mit Sandoz (+1,3%) hat ein künftiger Blue Chip Halbjahreszahlen vorgelegt. Der Generikahersteller sieht sich auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei das Geschäft mit Biosimilars.

In der zweiten Reihe verfehlte der Transformatorenhersteller R&S im ersten Semester die Erwartungen. Vorbörslich wird für die Aktie allerdings kein Kurs gestellt.

Im Fokus stehen erneut die Technologiewerte, die von den starken Vorgaben aus den USA profitieren. Zu den grössten Gewinnern im breiten Markt zählen AMS Osram (+3,5%) und VAT (+1,6%). Deutlich höher gestellt werden zudem Burckhardt (+2,8%) und Clariant (+1,4%), die damit an ihre jüngsten Kursgewinne anknüpfen können.

an/uh