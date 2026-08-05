SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
05.08.2026 08:45:36
Aktien Schweiz Vorbörse: SMI vor drittem Gewinntag in Folge
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch an die positiven Entwicklung der Vortage anknüpfen und den dritten Tag in Folge zulegen. Unterstützung liefern die Rekordstände an der Wall Street, Kursgewinne in Asien sowie der tiefere Ölpreis nach weiteren Entspannungssignalen im Nahostkonflikt. So stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Strasse von Hormus.
Die jüngste Rekordjagd an den US-Börsen wurde zuletzt auch von starken Unternehmenszahlen getragen. Sinkende Ölpreise und tiefere Anleiherenditen hätten für zusätzlichen Rückenwind gesorgt, so ein Marktteilnehmer. Das aktuelle Rally basiere insgesamt weniger auf einer beschleunigten Konjunktur, sondern vielmehr auf dem Rückgang geopolitischer und inflationsbedingter Risiken.
Für den SMI berechnet die Bank Julius Bär um 08.15 Uhr ein Plus von 0,32 Prozent auf 14'510 Punkte. Damit gelangt die Bestmarke von vergangener Woche bei 14'656 Zählern langsam wieder in Reichweite. Der Mid-Cap-Index SMIM wird um 0,45 Prozent höher bei 3166 Zählern erwartet.
Sämtliche SMI-Titel im Plus
Für sämtliche 20 SMI-Titel werden zum Handelsstart höhere Kurse gestellt. Am stärksten legt vorbörslich Logitech (+1,3%) zu.
Mit Sandoz (+1,3%) hat ein künftiger Blue Chip Halbjahreszahlen vorgelegt. Der Generikahersteller sieht sich auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei das Geschäft mit Biosimilars.
In der zweiten Reihe verfehlte der Transformatorenhersteller R&S im ersten Semester die Erwartungen. Vorbörslich wird für die Aktie allerdings kein Kurs gestellt.
Im Fokus stehen erneut die Technologiewerte, die von den starken Vorgaben aus den USA profitieren. Zu den grössten Gewinnern im breiten Markt zählen AMS Osram (+3,5%) und VAT (+1,6%). Deutlich höher gestellt werden zudem Burckhardt (+2,8%) und Clariant (+1,4%), die damit an ihre jüngsten Kursgewinne anknüpfen können.
an/uh
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.