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23.07.2026 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: SMI tiefer erwartet

Zürich (awp) - Der Leitindex SMI dürfte gemäss den vorbörslichen Indikationen am Donnerstag tiefer in den Handel starten. Für Gegenwind sorgen insbesondere die unter Druck stehenden Aktien des Schwergewichts Nestlé. Im Fokus steht eine Flut von Unternehmenszahlen, während die anhaltende Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis weiter nach oben treibt.

Hierzulande erreichte die Berichtssaison mit Zahlen der Schwergewichte Nestlé und Roche sowie von rund einem Dutzend weiterer Unternehmen ihren Höhepunkt. Auch international nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. In den USA übertraf die Google-Mutter Alphabet mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen. Die angekündigten nochmals höheren Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur wurden von den Anlegern allerdings mit Zurückhaltung aufgenommen. Tesla hingegen enttäuschte mit einem deutlich unter den Erwartungen liegenden Gewinn.

Nach weiteren US-Angriffen in der Nacht und erneuten Attacken auf Öltanker im Roten Meer kletterte der Ölpreis um 2 Prozent auf rund 96 US-Dollar je Barrel. Trotzdem schloss die Wall Street am Vorabend nahezu unverändert, während die wichtigsten Börsen in Asien dank starker Chipwerte überwiegend zulegten. Die Augen richten sich heute auch auf die Europäische Zentralbank, die ihren Leitzins voraussichtlich bestätigen wird.

Nestlé belastet SMI

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI um 08.15 Uhr 0,36 Prozent tiefer bei 14'265 Punkten. Mit Ausnahme von Kühne+Nagel notieren sämtliche Blue Chips im Minus. Der Mid-Cap-Index SMIM wird dagegen 0,13 Prozent höher erwartet. Am Vortag hatte der Leitindex noch um 0,12 Prozent zugelegt.

Für den grössten Belastungsfaktor sorgen Nestlé (-1,5%). Der Nahrungsmittelkonzern hat zwar die Erwartungen mit seinen Halbjahreszahlen erfüllt, die angekündigte Gründung eines Joint Ventures für das Wassergeschäft wird am Markt aber kritisch aufgenommen. Allerdings hatten die Titel am Mittwoch um 2,2 Prozent zugelegt.

Roche (-0,3%) bewegen sich nach Zahlen im Rahmen des Gesamtmarkts nach unten. Auch Givaudan (-0,6%) stehen nach der Vorlage der Halbjahreszahlen unter Druck.

Für den positiven Akzent sorgen dagegen Kühne+Nagel, mit einem satten Plus von 6,7 Prozent. Der Logistikkonzern überzeugte mit überraschend starken Quartalszahlen und hob zudem die Jahresprognose an.

Diverse Zahlenimpulse

Auch in der zweiten Reihe sorgen zahlreiche Geschäftsberichte für Kursausschläge. Galderma (+3,0%) konnten mit einem starken Umsatz- und Margenwachstum sowie höheren Jahreszielen überzeugen. Ebenfalls gefragt sind Cembra (+2,9%), SFS (+2,3%) und Leonteq (+1,6%) nach ihren Zahlenvorlagen.

Auf der anderen Seite geben nach Zahlen Temenos (-3,6%) nach Quartalszahlen vom Vorabend klar nach und auch Cosmos (-0,7%) zählen zu den grössten vorbörslichen Verlierern.

an/ch

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