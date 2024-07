Aktien Schweiz Vorbörse: SMI schwächer gesehen - Ergebnisse im Fokus

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Indikationen erneut nach unten gehen. Grund dafür sind laut Händlern die sehr negativen Vorgaben aus den USA. Zudem liefert die Bilanzsaison weiter uneinheitliche Ergebnisse. So hat das Marktschwergewicht Roche im ersten Halbjahr 2024 zwar besser als erwartet abgeschnitten und die Prognose erhöht. Dagegen hat Nestlé mit seinen Zahlen enttäuscht, da der Lebensmittelkonzern seine Wachstumsprognosen gesenkt hat.

An den US-Börsen hält die Korrektur der Technologiewerten an: Die wichtigsten Tech-Indizes verbuchten erneut Verluste. Nach einem enttäuschenden Start in die Gewinnsaison befürchten Investoren, dass die bisherige Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI), die den Bullenmarkt beflügelt hatte, etwas übertrieben gewesen sein könnte. Vor allem Alphabet und Tesla brachen nach den Quartalsberichten ein. Anleger hätten nun Angst, dass die Aktienkurse zu schnell und zu hoch gestiegen seien, heisst es am Markt. Und diese Angst treffe KI-Aktien ganz besonders. Jetzt müsse sich zeigen, ob die letzten Handelstage ein reinigendes Gewitter waren oder der Auftakt zu einer längeren Schwächeperiode. Impulse könnten auch von den am Nachmittag erwarteten BIP- und Inflationsdaten aus den USA ausgehen. Zudem gibt es den wöchentlichen Bericht vom US-Arbeitsmarkt.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI notiert um 08.20 Uhr um 0,44 Prozent tiefer bei 12'159,99 Punkten. Dabei werden 17 der 20 SMI-Werte tiefer gestellt.

Fester sind einzig Lonza (+3,4%) und Roche (GS +2,2%). Die beiden Arzneimittelfirmen punkten mit ihren Halbjahresberichten bei den Anlegern. Etwas höher erwartet werden auch Logitech (+0,1%), die sich nach dem Kursrückgang vom Vortag nun stabilisierten.

Unter Druck stehen vor allem Nestlé (-2,6%). Der Nahrungsmittelriese ist im ersten Semester volumenmässig und auch dank Preiserhöhungen gewachsen. Weil die Preissteigerungen nun aber deutlich moderater sind als noch im Vorjahr, hat das Unternehmen für das Gesamtjahr seine Wachstumserwartungen leicht nach unten angepasst.

Klar tiefere Kurse werden für die beiden Luxusgüterhersteller Richemont (-2,1%) und Swatch (-1,5%) indiziert. Dies dürfte auf die Probleme in China und die schlechten Nachrichten der Vortage aus der Branche zurückzuführen sein.

Auch die Aktien von Julius Bär (-2,4%) werden nach Zahlen tiefer erwartet. Technologiewerte wie VAT (-2,2%) werden dagegen im Zuge der schwachen Nasdaq tiefer gestellt.

Auf den hinteren Reihen fallen Autoneum (+2,2%), Bachem (+2,7%), Galderma (+2,9%) und Idorsia (+6,4%) nach Zahlen positiv auf. Bei Bucher (-1,0%) und Valiant (-1,0%) drückt der Halbjahrjahresbericht auf den Kurs.

pre/uh