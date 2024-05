Aktien Schweiz Vorbörse: SMI nach Zweijahreshoch wenig verändert erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart am Dienstag aufgrund der vorbörslichen Indikationen wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind verhalten. So hat der Dow Jones am Vortag nachgegeben, während die technologielastige Nasdaq zugelegt hat. Aus Fernost kommen leicht negative Signale. Ob damit beim SMI die Marke von 12'000 Punkten bereits wieder getestet wird, werde sich zeigen, heisst es am Markt. Der Leitindex hatte am vergangenen Freitag erstmals seit über zwei Jahren wieder über dieser Schwelle geschlossen - dies nach einer Gewinnserie von zehn Sitzungen hintereinander. Getragen wurde der Aufschwung von der Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf doch noch die Zinswende einläutet.

Zu Beginn der verkürzten Börsenwoche sind die Impulse dünn gesät. So werden am Berichtstag keine wichtigen Konjunkturzahlen erwartet. Und Ergebnisse gibt es mit den Zahlen von Idorsia nur aus der zweiten Reihe. Im Wochenverlauf allerdings folgen mit Swiss Life am Mittwoch und Julius Bär am Donnerstag noch zwei Blue Chips, bevor die Berichtsaison dann praktisch zu Ende ist. Am Mittwoch wird zudem das Protokoll der letzten Fed-Sitzung publiziert. Am Donnerstag folgt dann noch der Preisindex für das US-Bruttoinlandprodukt.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 08.15 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 12'055,39 Punkten. 19 der 20 SMI-Titel werden höher gestellt. Einzig Sonova (-0,8%) werden tiefer erwartet.

Das stärkste Plus gibt es bei Roche (+0,7%). Das Brustkrebsmedikament Inavolisib hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Status einer "Breakthrough Therapy" erhalten. Damit soll die Entwicklung und behördliche Prüfung des Medikaments beschleunigt werden.

Hinter dem Kursabschlag bei Sonova dürften Analystenkommentare stehen. Der Broker Jefferies hat das Rating auf "Hold" ("Buy") gesenkt. Zudem hat Morgan Stanley die Empfehlung "Equal Weight" von "Overweight" herabgesetzt.

Auf den hinteren Rängen stechen SFS (+3,4% auf 117,67 Fr.) positiv hervor. Die UBS empfiehlt den Titel neu mit "Buy" nach zuvor "Neutral". Das Kursziel wurde auf 140 von 98 Franken angehoben.

Ebenfalls höher stehen Baloise (+1,0%). Der Versicherer hat mit Cevian einen neuen Grossaktionär, der zugleich als aktivistischer Investor gilt, erhalten.

Stark unter Druck stehen Idorsia (-4,5%). Bei dem angeschlagenen Biotech-Unternehmen übernimmt Finanzchef André Muller den Chefposten vom bisherigen CEO und Firmengründer Jean-Paul Clozel.

