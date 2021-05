Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leichter gesehen - Verschnaufpause nach Rekordhoch

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird zu Wochenbeginn etwas leichter erwartet. Nach der Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche auf ein Rekordhoch rechnen Händler nun zunächst mit einer Konsolidierung. Der Markt sei technisch überkauft und daher täte ein Marschhalt nur gut, sagt ein Händler. Dazu kommt, dass heute Montag in den USA der Memorial Day begangen wird und daher die Märkte jenseits des Atlantiks geschlossen bleiben. Auch am britischen Aktienmarkt wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Damit dürften wichtige Impulse ausbleiben, heisst es am Markt.

Ausserdem befänden sich die Anleger weiterhin im Spannungsfeld zwischen Konjunkturhoffnungen und Inflationssorgen. Auch deswegen zeichne sich keine klare Richtung ab. Diese könnte sich im Laufe aber der Woche ergeben, wenn aus der Eurozone und den USA unter anderem mit den Einkaufsmanagerindizes wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht werden. Der Höhepunkt des Datenreigens steht am Freitag bevor, wenn der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht wird. Bis dahin dürften sich die Anleger eher zurückhalten, heisst es.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 08.15 Uhr um 0,33 Prozent tiefer auf 11'388,38 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex bei 11'443,97 Zählern ein Rekordhoch markiert und leicht darunter geschlossen. Insgesamt hat der SMI vergangene Woche 1,8 Prozent gewonnen. Vorbörslich werden 19 SMI-Titel tiefer gestellt. Einzig Holcim sind unverändert.

LafargeHolcim (unv.) hat beim Rechtsstreit mit US-Klägern um die Nutzung enteigneter Grundstücke auf Kuba offenbar eine Einigung zur Beilegung der Klage erzielt. Der Vergleich könnte den Zementkonzern nun noch bis zu 160 Millionen US-Dollar kosten, schreibt die "Sonntagszeitung". Dies wäre deutlich weniger als bisher befürchtet wurde.

Schwächer indiziert sind Novartis (-0,9%). Der Pharmakonzern hat mehrere klinische Studien zu seinem Augenmedikament Beovu vorzeitig abgebrochen. Der Grund sind höhere Raten von intraokularen Entzündungen gegenüber der Behandlung mit der Vergleichstherapie, wie Novartis am Freitagabend mitteilte.

Ansonsten halten sich die Abschläge mit -0,1 Prozent für SGS bis 0,2 Prozent für ABB in Grenzen. Einzig Nestlé werden mit -0,6 Prozent noch etwas niedriger gestellt.

Auf den hinteren Rängen fallen Basilea (+1,9%) positiv auf. Das Biopharmaunternehmen hat mit dem Onkologie-Kandidaten Derazantinib in einer Studie gute Daten für die Behandlung von Gallengangkrebs erzielt.

Siegfried werden um 0,9 Prozent höher gestellt. Der Pharmazulieferer hat die Folgen der kurz vor Pfingsten gegen das Unternehmen erfolgten Cyberattacke weitgehend überwunden. Man habe damit begonnen, die Produktion wieder hochzufahren, teilte die Firma mit. Die Volumen- und Umsatzausfälle werde man bis Jahresende wieder aufholen können, hiess es.

