Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht tiefer gesehen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach der starken Vorwoche am Montag einen Gang zurückschalten. Händler erwarten einen tendenziell leicht tieferen Handelsstart. Nach wie vor sei das Coronavirus und seine Ausbreitung eines der marktbeherrschenden Themen, heisst es am Markt. Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle durch das Virus stieg in China gemäss offiziellen Angaben um 3'062 auf 40'171 Erkrankungen und die Zahl der Todesfälle um 97 auf 908.

Während zu Wochenbeginn keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm stehen, dürften im Laufe der Woche Firmenbilanzen frischen Wind in die Märkte blasen. Dabei steht der Donnerstag im Fokus, wenn mit Credit Suisse, Nestlé und Zurich gleich drei SMI-Firmen ihre Ergebnisse präsentieren. Dabei dürften die Anleger interessieren, mit welchen Folgen des Virus die Firmenlenker für ihr Geschäft rechnen.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI verliert um 8.15 Uhr 0,28 Prozent auf 10'970,28 Punkte. Sämtliche SMI-Titel liegen im Minus.

Die Abschläge sind bei allen gering ausser bei Roche GS, die um 1,1 Prozent tiefer indiziert werden. Der Pharmakonzern hat in seiner Alzheimer-Forschung einen Rücksetzer erlitten. In einer Phase II/III-Studie mit dem Prüfkandidaten Gantenerumab wurden die Ziele nicht erreicht.

Bei den sonstigen Blue Chips fallen Julius Bär (+1,4%) positiv auf. Während UBS das Kursziel auf 50 von 52 Franken reduziert und das Rating 'Neutral' bestätigt hat, gibt sich Morgan Stanley optimistisch. Die US-Bank erhöht die Empfehlung für den Vermögensverwalter auf 'Overweight' von 'Equal weight' und das Kursziel auf 60 von 51 Franken.

Von guten Ergebnissen beflügelt werden im breiten Markt die Aktien von DKSH (+1,5%) und Comet (+2,9%) vorbörslich höher gestellt. Der Asienspezialist DKSH hat 2019 etwas mehr Umsatz erzielt, aber wegen eines Einmaleffekts weniger verdient. Die Aktionäre sollen gleichwohl in den Genuss einer um 5 Rappen höheren Dividende von 1,90 Franken pro Aktie kommen.

Comet hat 2019 weniger Umsatz, aber einen stabilen Gewinn erwirtschaftet. Doch konnte die Technologiefirma die EBITDA-Marge auf 10,8 Prozent von 9,8 Prozent im Vorjahr steigern. Damit liegt diese deutlich über der erwarteten Bandbreite von 7,0 bis 8,5 Prozent.

