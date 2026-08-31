Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht tiefer erwartet - Jackson Hole wirkt nach

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit moderaten Verlusten in den letzten August-Handelstag starten. "Positive Impulse fehlen", meinen Händler. Noch ist offen, ob der SMI im August auf eine positive Monatsbilanz kommt.

Konkret sind etwa die Vorgaben aus den USA vom Freitagabend und aus Asien vom Montagmorgen leicht negativ. Das Notenbanker-Treffen von Jackson Hole wirke nach, heisst es am Markt. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh habe die Märkte auf eine steigende Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung im September vorbereitet, lautet der Tenor unter den Ökonomen.

"Wir waren bisher der Ansicht, dass eine Zinserhöhung vor den US-Zwischenwahlen unwahrscheinlich sei", meint stellvertretend Bank-Syz-Chefökonom Reto Cueni. Nun halte er einen Zinsschritt im September für wahrscheinlicher als die Beibehaltung des Status quo. Auch am Terminmarkt ist die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung inzwischen von klar unter 50 auf knapp 60 Prozent gestiegen.

Abgesehen davon eskaliert der Nahost-Konflikt wieder. Erstmals seit Ende Juli griffen die US-Streitkräfte Ziele im Iran, und dieser reagierte mit Gegenschlägen. In der Folge stieg der Ölpreis leicht an. Ein Fass der Sorte Brent kostet wieder etwas mehr als 90 US-Dollar.

30 Punkte über Ende Juli

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.10 Uhr 0,17 Prozent tiefer bei 14'375,00 Punkten. Er notiert damit nur knapp 30 Punkte über dem Stand von Ende Juli. Ein Plus für den Monat August ist somit nicht in Stein gemeisselt. Seit Anfang Jahr steht der Leitindex mit Gewinnen von über 8 Prozent aber gut da.

Nachrichten von Blue Chips sind zum Wochenstart Mangelware. Am morgigen Dienstag gibt es dann Zahlen von Swiss Life und Partners Group (beide -0,2%).

Unter Beobachtung sind am heutigen Montag die UBS-Papiere (-0,2%) , da die zuständige Kommission des Ständerats über die künftige Regulierung entscheiden wird. Laut der Sonntagspresse zeichnet sich eine Verwässerung der bundesrätlichen Vorschläge ab.

Bei den einzelnen Blue Chips fallen ansonsten kursmässig Amrize (+0,6%) und Alcon (+0,2%) positiv auf, Logitech (-0,5%) negativ. Alle anderen SMI-Titel notieren vorbörslich im Rahmen des Gesamtmarktes.

Auch am breiten Markt gibt es kaum News. Zahlen vorgelegt hat einzig die Immobilienfirma Varia US.

Analystenkommentare, etwa zum Flughafen Zürich (+0,9%) und Barry Callebaut (+0,8%), könnten hier für Bewegung sorgen.

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