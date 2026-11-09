Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht im Minus erwartet - Orientierungssuche

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut vorbörslichen Indikationen mit moderaten Verlusten in die neue Woche starten. Damit setzt sich die am Freitagnachmittag gestartete Erholung vorerst nicht fort - trotz leicht positiver Vorgaben. So beruhigten sich die die US-Aktienmärkte am Freitag wieder einigermassen nach dem verheerenden Donnerstag mit zum Teil horrenden Verlusten bei Tech-Werten. Und auch in Asien geht es am Montagmorgen grösstenteils aufwärts.

Insgesamt seien die Investoren aber nach wie vor auf Orientierungssuche, erklären sich Händler die vorbörsliche Stimmung. Viele Anleger blieben insbesondere vorsichtig, weil die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag besser ausfielen als erwartet - was eine Zinserhöhung wahrscheinlicher macht. Nächster Fixpunkt sind die US-Konsumentenpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden. An den Terminmärkten wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent für Dezember eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet.

Ausserdem bestehen laut Börsianers weiterhin Bedenken wegen des Wahlsiegs der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Es wird befürchtet, dass strengere Vorschriften für den Bau von Rechenzentren, den Energieverbrauch und die Entwicklungskosten den Boom der KI-Infrastruktur verlangsamen könnten. Der nachgebende Bitcoin wird in diesem Zusammenhang als Warnsignal gesehen und als Beleg für die tiefere Risikobereitschaft der Investoren.

Allzeithoch weit entfernt

Die Bank Julius Bär erwartet den SMI gegen 8.15 Uhr auf Basis ihrer vorbörslichen Berechnungen 0,31 Prozent tiefer bei 14'750 Punkten. Den Mid-Cap-Index SMIM taxiert Bär aktuell um 0,08 Prozent tiefer.

In der gesamten Vorwoche hatte der SMI 0,1 Prozent nachgegeben. Diese moderate Veränderung täuscht aber über eine eigentliche Berg- und Talfahrt hinweg. Nachdem der SMI in der ersten Euphorie über den Wahlsieg der Demokraten in den USA am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch bei beinahe 15'100 geklettert war, kam es zuerst am Donnerstag und dann verstärkt am Freitagvormittag zu Gewinnmitnahmen auf breiter Front.

Alle SMI-Titel werden nun zum Wochenstart im Minus erwartet, grösstenteils mit 0,1 Prozent.

Eine Ausnahme sind die schwergewichtigen Novartis, die vorbörslich um 1,6 Prozent nachgeben. Wie am Wochenende bekannt wurde, untersucht die US-Gesundheitsbehörde FDA das Risiko der Tumorbildung bei der Zolgensma-Gentherapie des Basler Konzerns. Überdurchschnittliche Abgaben erleiden ausserdem nur noch Amrize (-2,1%) und Swiss Re (-1,6%) nach negativen Analystenkommentaren.

Abgesehen davon gibt es zu den einzelnen Titeln kaum News. Etwas stärker im Fokus sind die Titel, zu denen es im Verlauf der Woche Zahlen gibt. Konkret sind dies Alcon, Swiss Life, Zurich und Richemont.

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