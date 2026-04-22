Aktien Schweiz Vorbörse: SMI im Plus erwartet - Waffenruhe im Iran verlängert

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit Auftaktgewinnen erwartet. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Waffenruhe mit dem Iran so lange zu verlängern, bis ein Vorschlag der stark gespaltenen iranischen Regierung vorliegt und die Gespräche auf die eine oder andere Weise abgeschlossen sind. Damit bleibt die diplomatische Hängepartie aber bestehen und die Strasse von Hormus weiter geschlossen. Die Märkte in Asien reagierten gemischt, während die US-Futures auf eine positive Eröffnung der Wall Street hindeuten. An den Ölmärkten zeigte sich noch keine Entspannung.

"Unter dem Strich ist zunächst die zweite Verhandlungsrunde gescheitert und die Märkte steuern wie Thelma & Louise auf eine massive globale Energieversorgungslücke zu", kommentierte ein Händler. Durch die verlängerte Waffenruhe bleibe aber immerhin die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche und letztendlich ein Friedensabkommen. Insgesamt bleibe es ein "hochkomplexes und zähes" geopolitisches Schachspiel mit vielen Unsicherheiten. Mit Blick auf den Kalender stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an. Insbesondere nach US-Börsenschluss legen mit Tesla, IBM oder Texas Instruments aber einige Tech-Schwergewichte ihre Quartalszahlen vor. Hierzulande hat ABB am Morgen bereits über ein starkes Auftaktquartal berichtet.

SMI im Minus, ABB im Fokus

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen gegen 08.15 Uhr um 0,62 Prozent höher bei 13'215 Punkten. Damit könnte der Schweizer Leitindex seine Verlustserie seit Montag unterbrechen.

Für ABB (+6,1%) geht es nach den Quartalszahlen denn auch deutlich aufwärts. Der Industriekonzern verbuchte einen Umsatz- und Auftragssprung im ersten Quartal und erhöhte den Jahresausblick. Der Nahostkonflikt hatte bislang keine Auswirkungen.

Derweil liegen Roche (-0,4%) trotz weiterer Daten zu seinem Prüfmedikament Fenebrutinib als einziger SMI-Wert im Minus. Diese zeigen, dass der Wirkstoff die Krankheitsschübe bei Patienten mit Multipler Sklerose deutlich reduziert hat. Allerdings werfen die Nebenwirkungen weiter Fragen auf.

Auch einige Analystenkommentare könnten für Bewegung sorgen. So hat Baader Europe Holcim (+0,1%) auf 'Reduce' von 'Sell' hochgestuft. Für Adecco (+0,1%) könnten die Zahlen von Konkurrent Randstad von Interesse sein.

Ohne Nachrichten im Plus zeigen sich auch die beiden Uhrenkonzerne Richemont (+1,2%) und Swatch (+1,1%).

Bereits am Vorabend hatte Temenos (+4,1%) Zahlen zum ersten Quartal präsentiert und die Erwartungen durchwegs übertroffen. Auch die Ziele wurden bestätigt.

Unterdessen kommt es bei Montana Aerospace (kein vb-Kurs) zu einem überraschenden Rücktritt von CEO Kai Arndt. Gründe wurden nicht genannt.

dm/hr