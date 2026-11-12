SMI 998089 / CH0009980894
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12.11.2026 08:45:37
Aktien Schweiz Vorbörse: SMI im Plus erwartet - Trotz Nvidia-Unsicherheit
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag zur Eröffnung leicht im Plus erwartet. Er bleibt damit aller Voraussicht nach klar über der wichtigen Marke von 15'000 Punkten, die er am Dienstag nach dem Einbruch in der vergangenen Woche zurückerobert hatte und seither grösstenteils erfolgreich verteidigt hat. Händler berichten von einer gewissen Sektor-Rotation weg von Technologie infolge der Nvidia-Turbulenzen, was dem defensiven Schweizer Markt hilft. Zudem sorge der gesunkene Ölpreis nach wie vor für eine gute Grundstimmung. Im Fokus sind hierzulande heute ausserdem gewichtige Titel wie Zurich, Sonova und Adecco nach Zahlen.
Die Nvidia-Krise hat sich in der Nacht ausgeweitet und die Papiere des US-KI-Riesen sind nachbörslich zeitweise zweistellig eingebrochen. Das belaste die Stimmung im gesamten Technologiesektor, sagen Börsianer. Laut Medienberichten könnte sich die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang bald entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin schon bislang unter Druck stand. Auslöser sind Berichte der "New York Times" und des "Wall Street Journals", wonach der Konzernboss eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt habe. Nvidia macht laut Marktbeobachtern derzeit etwa 7 Prozent des Indexgewichts im Nasdaq aus.
Der Leitindex SMI wird von der Bank Julius Bär gegen 08.15 Uhr um 0,17 Prozent höher bei 15'080 Punkten erwartet, der SMIM ist vorbörslich 0,27 Prozent im Plus.
Getragen wird das Plus von defensiven Titeln wie Novartis (+0,6%) oder Alcon (+1,0%). Schwerer haben es - wegen Nvidia - Technologietitel wie ABB (-0,4%). Am breiten Markt geben auch VAT, Comet, Inficon oder AMS-Osram leicht nach.
Vorbörslich einen schweren Stand haben aber auch Zurich nach der Vorlage der Neunmonatszahlen. Sie Papiere geben 0,4 Prozent nach.
Noch deutlichere Verluste zeichnen sich für Partners Group ab, die mit -4,4 Prozent satt im Minus sind. Die Erklärung dafür ist eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs.
Unter Druck sind wegen einer Analysteneinschätzung auch Swiss Re (-0,7%). Die Bank of America hat das Rating auf 'Underperform' gesenkt.
Am breiten Markt fallen ausserdem Sonova (+3,1%) und Adecco (+1,5%) nach Zahlen und DocMorris (+5,1%) nach einem Investoren-Update positiv auf.
rw/ys
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