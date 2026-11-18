Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch freundlich in den Handelstag starten. Die Chancen sind damit intakt, dass der Leitindex SMI die Marke von 15'000 Punkten zurückerobern kann, unter die er am Vortag gerutscht war. Der Grund für die wieder etwas bessere Stimmung sind die sehr guten Nvidia-Zahlen vom Vorabend und ein überraschend optimistischer Ausblick des KI-Giganten. "Die Zahlen könnten für die Märkte die erhoffte Beruhigungspille sein", meint ein Händler. Ebenfalls in diese Richtung deuten die US-Futures, die derzeit für die US-Indizes eine positive Eröffnung signalisieren.

Euphorie sei aber trotzdem nicht angebracht, heisst es in diversen Kommentaren. So gilt nun der am Donnerstag anstehende Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic als nächster "Stimmungstest" für die Märkte. "Ob Nvidia und Anthropic es schaffen, dass die Anleger ihre Sorgen vergessen, bleibt abzuwarten", so ein Analyst. Denn es stünden nach wie vor grundsätzliche Fragen an die Nachhaltigkeit des KI-Booms im Raum. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt auch die Geopolitik, konkret das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin.

SMI wieder über 15'000

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.15 Uhr um 0,33 Prozent höher bei 15'025 Punkten. Erst am Montag hatte der Leitindex bei 15'272 Punkten noch ein neues Rekordhoch markiert. Gestern rutschte er dann aber ab und fiel gegen Handelsende sogar wieder unter die Marke von 15'000 Punkten.

Alle 20 SMI-Blue Chips werden nun vorbörslich höher gestellt, wobei das Gros 0,2 Prozent im Plus ist.

Positiver Ausreisser sind ABB, die vorbörslich um 0,6 Prozent anziehen. Der Technologiekonzern zählt wegen seiner Produkte für Datacenter zu den Profiteuren des KI-Booms und profitiert nun von den Nvidia-Zahlen. Am breiten Markt gilt dies auch für VAT, Inficon und Comet, die alle 2,2 Prozent höher gestellt werden.

Im SMIM fallen derweil SGS (+0,7%) positiv auf. Der Warenprüfkonzern gibt sich neue mittelfristige Ziele. Bis 2030 will das Unternehmen seine Profitabilität weiter verbessern und insbesondere das Geschäft mit Cybersicherheit und Nachhaltigkeitsdienstleistungen ausbauen.

Bei Sonova sorgt derweil eine Ratinganpassung durch Barclays gleich auf 'Overweight' von 'Underweight' für vorbörslich anziehende Kurse (+2,2%).

In den hinteren Reihen sind Dormakaba (+1,7%) einen Blick wert. Das Unternehmen gibt sich neue Mittelfristziele.

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