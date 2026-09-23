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23.09.2026 08:45:37

Aktien Schweiz Vorbörse: SMI freundlich erwartet - Nahosthoffnungen und Ölpreis

Zürich (awp) - Gestützt auf verhaltene Hoffnungen im Nahostkonflikt wird der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch mit moderaten Gewinnen erwartet. Zudem blieb der Ölpreis klar unter der Marke von 100 Dollar und sorgt somit für eine gewisse Erleichterung. Derweil zeichnen die Vorgaben ein gemischtes Bild. An der Wall Street blieb der Dow Jones auch nach Börsenschluss in Europa in der Verlustzone, die Nasdaq zog indes noch klar an. In Asien zeigen sich die Märkte ebenfalls gemischt.

Am Rande der UN-Generaldebatte in New York kam am Dienstag etwas Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um den Nahostkonflikt. Erstmals seit Monaten sind Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran wieder zu Verhandlungen zusammengekommen. Derweil präsentiert sich die heutige Agenda eher dünn gefüllt. Auch grosse Konjunkturdaten stehen nicht an. In den Blick der Anleger rückt nun das anstehende Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi - hier seien die Erwartungen niedrig, die Chance auf Überraschungen daher hoch, so Börsianer.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 8.10 Uhr um 0,41 Prozent höher bei 14'010 Punkten. Bereits am Vortag kämpfte der Leitindex mit dieser psychologischen Marke, schloss aber knapp darunter.

UBS im Fokus

Im Fokus steht nach wie vor die UBS (+0,2%). Im Ständerat wird die kleine Kammer ihren Entscheid über die künftige Regulierung der Grossbank fällen. Derweil hat sich UBS-Chef Sergio Ermotti einmal mehr vehement gegen die vom Bundesrat angestrebte Verschärfung der Kapitalvorschriften für die Grossbank gewehrt.

Bei Roche (+1,2%) könnten sowohl positive Studiendaten zum Wirkstoffkandidaten Sefaxersen als auch eine Ergänzung im Verwaltungsrat für Bewegung sorgen. Der frühere Takeda-Chef Christophe Weber soll in das Gremium gewählt werden.

SMI-Neuling Galderma (+0,1%) wird am anstehenden Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) insgesamt 19 wissenschaftliche Abstracts vorstellen. Einen Schwerpunkt bildet der Wirkstoff Nemolizumab, der bei Neurodermitis und Prurigo nodularis eingesetzt wird.

Generell dürften Technologiewerte wie VAT (+1,2%) oder AMS Osram (+1,7%) mit den neuen Höchstständen der Nasdaq einen Blick wert sein. Bei VAT stützt zudem eine Kurszielerhöhung durch Goldman, AMS erhält Zuspruch von Jefferies.

Mit anstehenden Zahlen des grössten deutschen Autozulieferers Bosch sollten auch die hiesigen Branchenvertreter wie Autoneum (+0,1%) oder Feintool (kein vb Kurs) im Auge behalten werden. Und für DocMorris (+0,2%) dürfte eine Gerichtsverhandlung in Deutschland zur Versandapotheke dm-med von Interesse sein.

Derweil hat die Privatbank EFG International (+1,7%) im Rechtsstreit mit dem kuwaitischen Pensionsfonds Public Institution for Social Security (PIFSS) einen Vergleich erzielt.

dm/hr

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