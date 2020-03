Aktien Schweiz Vorbörse: SMI etwas tiefer erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte moderat tiefer eröffnen. Die Vorgaben aus New York sind zwar sehr positiv, nachdem der dortige Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstagabend nach Handelsschluss in Europa noch um rund 500 Punkte angezogen hatte. Auf die Vorgaben sei im aktuellen Umfeld aber wegen der ständig ändernden Coronavirus-Newslage und wegen der Diskussionen um Konjunkturprogramme wenig Verlass, heisst es am Markt. Prompt ging es dann in Asien zumeist abwärts.

Die Investoren seien nachhaltig verunsichert und Rezessionsängste breiteten sich aus, lautet die Begründung. Am frühen Mittwochmorgen gaben dann auch die US-Futures deutlich nach. Der nächste Schlüsseltermin ist am Donnerstag die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Italiens Premier Giuseppe Conte soll schon einmal eine Neuauflage der legendären "Whatever it takes"-Rede des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi gefordert haben - diesmal gegen das Coronavirus. Kommt die EZB dieser Forderung nach, hätte dies wohl Folgen auf den Frankenkurs und die Schweizerische Nationalbank könnte unter Umständen rasch reagieren.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI verliert gegen 08.20 Uhr 0,18 Prozent auf 9'179,70 Punkte, wobei die Kurse im vorbörslichen Handel aber auffällig volatil sind. Am Vortag hatte der Leitindex praktisch unverändert geschlossen, an den zwei vorangegangenen Handelstagen aber um mehr als 10 Prozent eingebüsst.

Alle Blue Chips werden tiefer erwartet. Regelrecht einbrechen dürften AMS (-8,2%), nachdem der Halbleiterhersteller die Bedingungen für die Kapitalerhöhung zur Osram-Übernahme publiziert hat. Laut Händlern ist der Bezugspreis überraschend tief ausgefallen.

Die SMI-Titel werden derweil vorbörslich 0,1 bis 0,3 tiefer gestellt. Dabei zeichnen sich bei defensiven Titeln wie SGS, Swiss Life, Swisscom und den Pharmaschwergewichten eher geringere Einbussen ab, bei den Grossbanken und Zyklikern wie ABB und Adecco eher höhere.

Am breiten Markt fallen Stadler nach einem Grossauftrag (+0,8%) und Galenica (+0,3%) nach einem Analystenkommentar positiv auf.

rw/ys