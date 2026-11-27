SMIM 1939983 / CH0019399838
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Marktkapitalisierung
|
27.11.2026 08:45:36
Aktien Schweiz Vorbörse: SMI etwas höher erwartet
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss erneut fester starten. Er würde damit den asiatischen Börsen folgen, die sich zum Ende dieser volatilen Woche ebenfalls leicht versöhnlich präsentieren. Allerdings könnten die Schwergewichte den Markt ausbremsen. Die Wall Street war wegen "Thanksgiving" am Vortag zwar geschlossen. Aktuell deuten die Futures aber einen klar höheren Start in den heute verkürzten US-Handel an.
"Der Thanksgiving-Feiertag hat den Märkten eine Atempause von der extremen Volatilität geboten, die sie in letzter Zeit im Griff hatte", fasst ein Händler zusammen. Das Marktgeschehen sei durch eine Erholung der globalen Risikobereitschaft geprägt gewesen, von der insbesondere der Technologiesektor profitierte. Dennoch blieben die Befürchtungen hinsichtlich eines ausgereizten KI-Handels sowie die Unsicherheit bezüglich der Zinsentwicklung vor dem Hintergrund steigender Inflation und im Vorfeld der FOMC-Entscheidung im nächsten Monat die beherrschenden Themen.
"Die bedeutendere Entwicklung ist jedoch der anhaltende Anstieg der Ölpreise vor dem Hintergrund der Spannungen im Nahen Osten", so der Börsianer weiter. Brent-Rohöl habe in den vergangenen drei Handelstagen rund 8 Prozent hinzugewonnen.
Gegen 8.15 Uhr berechnet die Bank Julius Bär den SMI vorbörslich um 0,15 Prozent höher bei 14'840 Punkten. Damit ist der Leitindex auf Wochensicht auf gutem Weg in Richtung Plus. Für den November zeichnet sich aktuell ein knappes Plus von 0,2 Prozent ab.
Keine Santa-Rally in Sicht
Von den 20 SMI Einzelwerten weisen alle bis auf Nestlé (-0,4%), Roche und Novartis (beide -0,1%) positive Vorzeichen auf. Gerade die tiefer erwarteten Schwergewichte könnten den Markt im weiteren Verlauf ausbremsen. Mit einer steigenden Risikobereitschaft haben diese weniger zyklischen Titel oft einen schweren Stand.
Nachrichten lieferten mit Dottikon (+2,8%) und Newron (keine vorbörslichen Kurse) lediglich zwei Vertreter der hinteren Reihen Nachrichten. So ist der Pharmazulieferer Dottikon im ersten Halbjahr 2026/27 erneut gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Newron wiederum hat mit einer Investorengruppe die Bedingungen der im Februar vereinbarten Finanzierung von bis zu 38 Millionen Euro angepasst. Die dritte Tranche von brutto 5,5 Millionen Euro soll nun bis spätestens Ende Dezember 2026 gezeichnet werden.
Sofern im heutigen Handelsverlauf kein grosser Schock mehr eintrete, der einen dünnen Markt stark erschüttern könnte, sei der November praktisch abgehandelt. "Die Märkte schleppen sich nun in den Dezember, wo eine saisonale 'Santa-Rally' derzeit kaum in Sicht ist", kommentiert ein Händler das erwartete Börsengeschehen zum Wochenschluss.
hr/cg
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMIM
|3’196.88
|0.32%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.