Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss erneut fester starten. Er würde damit den asiatischen Börsen folgen, die sich zum Ende dieser volatilen Woche ebenfalls leicht versöhnlich präsentieren. Allerdings könnten die Schwergewichte den Markt ausbremsen. Die Wall Street war wegen "Thanksgiving" am Vortag zwar geschlossen. Aktuell deuten die Futures aber einen klar höheren Start in den heute verkürzten US-Handel an.

"Der Thanksgiving-Feiertag hat den Märkten eine Atempause von der extremen Volatilität geboten, die sie in letzter Zeit im Griff hatte", fasst ein Händler zusammen. Das Marktgeschehen sei durch eine Erholung der globalen Risikobereitschaft geprägt gewesen, von der insbesondere der Technologiesektor profitierte. Dennoch blieben die Befürchtungen hinsichtlich eines ausgereizten KI-Handels sowie die Unsicherheit bezüglich der Zinsentwicklung vor dem Hintergrund steigender Inflation und im Vorfeld der FOMC-Entscheidung im nächsten Monat die beherrschenden Themen.

"Die bedeutendere Entwicklung ist jedoch der anhaltende Anstieg der Ölpreise vor dem Hintergrund der Spannungen im Nahen Osten", so der Börsianer weiter. Brent-Rohöl habe in den vergangenen drei Handelstagen rund 8 Prozent hinzugewonnen.

Gegen 8.15 Uhr berechnet die Bank Julius Bär den SMI vorbörslich um 0,15 Prozent höher bei 14'840 Punkten. Damit ist der Leitindex auf Wochensicht auf gutem Weg in Richtung Plus. Für den November zeichnet sich aktuell ein knappes Plus von 0,2 Prozent ab.

Keine Santa-Rally in Sicht

Von den 20 SMI Einzelwerten weisen alle bis auf Nestlé (-0,4%), Roche und Novartis (beide -0,1%) positive Vorzeichen auf. Gerade die tiefer erwarteten Schwergewichte könnten den Markt im weiteren Verlauf ausbremsen. Mit einer steigenden Risikobereitschaft haben diese weniger zyklischen Titel oft einen schweren Stand.

Nachrichten lieferten mit Dottikon (+2,8%) und Newron (keine vorbörslichen Kurse) lediglich zwei Vertreter der hinteren Reihen Nachrichten. So ist der Pharmazulieferer Dottikon im ersten Halbjahr 2026/27 erneut gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Newron wiederum hat mit einer Investorengruppe die Bedingungen der im Februar vereinbarten Finanzierung von bis zu 38 Millionen Euro angepasst. Die dritte Tranche von brutto 5,5 Millionen Euro soll nun bis spätestens Ende Dezember 2026 gezeichnet werden.

Sofern im heutigen Handelsverlauf kein grosser Schock mehr eintrete, der einen dünnen Markt stark erschüttern könnte, sei der November praktisch abgehandelt. "Die Märkte schleppen sich nun in den Dezember, wo eine saisonale 'Santa-Rally' derzeit kaum in Sicht ist", kommentiert ein Händler das erwartete Börsengeschehen zum Wochenschluss.

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