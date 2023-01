Aktien Schweiz Vorbörse: SMI erneut mit Auftaktgewinnen erwartet

Zürich (awp) - Zum Wochenstart dürften die Investoren am Schweizer Aktienmarkt erneut die 11'300er-Marke ins Visier nehmen. In den letzten Handelstagen hat der Leitindex SMI zwar mehrmals die Marke passiert, sich aber nicht dauerhaft darüber etabliert. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen freundlichen Auftakt. Allerdings bleiben die Börsen in den USA zum Wochenstart wegen des Martin-Luther-King-Tages geschlossen, so dass im Handelsverlauf wichtige Impulse fehlen.

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft damit auch in der dritten Börsenwoche zunächst an die Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn an. Eine sich langsam abkühlende US-Inflation hat die Hoffnung auf eine langsamere Gangart des Fed bei den nächsten Zinsschritten geschürt. Im weiteren Wochenverlauf wartet eine Mischung aus Konjunkturdaten und weiteren Quartalszahlen namhafter Branchengrössen wie Goldman Sachs oder Netflix auf die Investoren. Hierzulande stehen erste Umsatzzahlen auf dem Plan.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 8.15 Uhr 0,26 Prozent auf 11'320,40 Punkte hinzu. Alle 20 SMI-Titel werden höher gestellt.

Besonders deutlich ziehen dabei die Aktien von Sika mit +1,3 Prozent an. Der Baustoffkonzern trennt sich nach der Übernahme der MBCC Group wie angekündigt von Teilen des früheren Bauchemiegeschäfts von BASF. Ein Teil des Zusatzmittelgeschäfts der MBCC Group wird nun an Ineos Enterprises, einer Tochtergesellschaft der britischen Ineos, verkauft.

Mit einem Plus von knapp 0,2 Prozent bilden die CS-Aktien vorbörslich das Schlusslicht. Hier verweisen Händler auf einen Bericht der "FT", wonach sich die Grossbank darauf vorbereitet, in diesem Jahr mehr als 10 Prozent ihrer Mitarbeiter im Investmentbanking in Europa zu entlassen. Dies wäre eine Verschärfung des Abbaukurses.

Beim SLI-Wert Temenos (+0,5%) wiederum ist im vergangenen Jahr der operative Betriebsgewinn um fast ein Viertel eingebrochen. Jetzt kommt es zum abrupten Abgang des Konzernchefs Max Chuard, wie der Bankensoftwarehersteller am Morgen mitteilte.

In den hinteren Reihen ziehen zunächst vor allem Ypsomed-Aktien (+3,5%) an, nachdem die CS Rating und Kursziel für den Titel erhöht hat. Lediglich Tecan (-2,5%) werden vorbörslich tiefer gestellt. Laut Händlern belastet eine Abstufung durch Kepler Cheuvreux.

hr/rw