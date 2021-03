Aktien Schweiz Vorbörse: SMI erneut etwas schwächer zum Auftakt erwartet

Zürich (awp) - Zum Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt erst einmal an die moderaten Vortagesverluste anknüpfen. Dabei sind die Vorgaben insgesamt freundlich. Die Wall Street hat sich am Donnerstag in weiterhin starker Verfassung präsentiert. Nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht hatte, gelang dies nun auch dem S&P 500. In Asien ziehen die Märkte zum Wochenschluss denn auch teilweise kräftig an.

Rückenwind komme aus den USA. wo US-Präsident Joe Biden das 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturprogramm unterzeichnet hat. Ausserdem wirke die EZB vom Vortag nach, die ihre Bereitschaft signalisiert hatte, das Gelddrucken zu beschleunigen, um die Kreditkosten in Zaum zu halten. Auch ihr Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) versprach sie grosszügiger einzusetzen. Etwas Entlastung erhalten die Märkte zudem von den Anleihenrenditen. "Die 10-jährige US-Rendite blieb stabil in der Nähe von 1,55 Prozent und die Anleger sind nun bereit, einen Anstieg in Richtung der 2-Prozent-Marke zu verkraften", kommentiert ein Händler. "Je langsamer der Anstieg, desto besser."

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gibt gegen 08.20 Uhr um 0,12 Prozent nach auf 10'570,23 Punkte. Alle SMI-Titel bis auf Alcon und Lonza werden tiefer erwartet.

Bei Alcon (+0,6%) macht sich ein Kommentar der UBS positiv bemerkbar. Der zuständige Experte geht für den Augenheilspezialisten mittelfristig von einer Beschleunigung des Umsatzes aus, getrieben von etwa vier bis fünf neuen Produktlancierungen, die kritische Lücken im Portfolio schliessen sollten.

Lonza (+0,4%) vertieft unterdessen seine Produktionsvereinbarung mit dem Pharmaunternehmen Altimmune für dessen möglichen Corona-Impfstoff Adcovid.

Dagegen weisen verschiedene Vertreter aus der Finanzbranche wie UBS, Swiss Re, Swiss Life mit Abgaben von jeweils 0,2 Prozent leicht überdurchschnittliche Verluste auf. Die mit Abstand grössten Kursverluste verbuchen allerdings erneut die Aktien der Credit Suisse, die um 1,5 Prozent tiefer gestellt werden, nachdem sie bereits am Vortag wegen der anhaltenden Greensill-Affäre um 4 Prozent abgesackt waren. Eine Abstufung durch Goldman Sachs lastet auf den Papieren. Die Experten monieren vor allem die Rückschritte im nicht operativen Geschäft.

Aus den hinteren Reihen haben erneut einig Unternehmen Zahlen vorgelegt. Darunter der Halbleiterhersteller U-blox (-6,9%), der im zweiten Halbjahr eine Markterholung gespürt und damit den scharfen Einbruch aus dem Frühjahr teilweise hat ausgleichen können. Zum Jahresende war das Orderbuch auf Rekordstand. Einmaleffekte haben das Ergebnis jedoch in die Verlustzone gedrückt.

Dagegen sind Flughafen Zürich (+1,1%) nach Jahreszahlen zunächst gesucht.

