Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte sich weiter erholen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag auf Kurs zu einer fortgesetzten Erholung. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex SMI nach einem zunächst zögerlichen Verlauf am Ende nicht weit unter Tageshoch geschlossen. Unterstützung liefern nun die Vorgaben aus Übersee. Dort hat die Wall Street am Mittwoch ebenfalls überwiegend freundlich geschlossen. Die asiatischen Börsen folgen aktuell dem Beispiel. Vor allem für Technologiewerte zeichnet sich nach den nachbörslichen Zahlen von US-Technologiegigant Meta eine Erholung ab.

Auch am heutigen Donnerstag dürfte die Berichtssaison ein wichtiger Einflussfaktor am Markt sein. Doch Analysten relativieren den längerfristigen Effekt: "Ich denke, dass viele Leute glauben wollen, dass die Unternehmenszahlen uns aus dieser unsicheren Lage herausholen werden - aber die Unternehmenszahlen sind nicht das, was uns in diese Situation gebracht hat", kommentiert eine Händlerin. "Die Realität ist, dass wir in den nächsten 60 Tagen noch so viele makroökonomische Gegenwinde vor uns haben, dass der Markt nur schwer zu beeindrucken ist." Hierzu zählt auch der Ukraine-Krieg. So zeichnet sich unter den EU-Mitgliedern eine schrittweise Blockade von russischen Ölexporten ab.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 8.15 Uhr 0,45 Prozent hinzu auf 12'105,10 Punkte. Dabei werden alle 20 Werte höher gestellt.

Das mit Abstand grösste Kursplus im SMI verzeichnen die Swisscom-Aktien (+1,8%) nach Zahlen. Der Telekomkonzern hat zum Jahresauftakt zwar etwas weniger umgesetzt und verdient. Allerdings spielten hier Sonderfaktoren eine massgebliche Rolle.

Auch Finanzwerte wie Zurich (+1,0%), UBS (+0,6%) oder CS (+0,5&) legen vorbörslich stärker zu. Bei Zurich ist dies auch einem Kommentar von Goldman Sachs geschuldet.

Der absolute Hingucker ist allerdings im SLI Temenos mit einem Kurssprung um 10 Prozent. Getrieben werden die Papiere durch erneute Übernahme-Spekulationen. Gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigt die Private-Equity-Firma Thoma Bravo Interesse am Genfer Bankensoftware-Hersteller.

Straumann (+4,5%) folgen nach Zahlen ebenfalls mit einem deutlichen Aufschlag. Der Dentalimplantate-Hersteller hat das Jahr 2022 stark begonnen und beim Umsatz im ersten Quartal einen neuen Rekordwert erzielt. Die Erwartungen der Analysten wurden mit dem Zahlenkranz geschlagen.

In den hinteren Reihen ziehen noch Bucher (+1,7%) nach Zahlen überdurchschnittlich stark an. Der Industriekonzern hat im ersten Quartal noch mehr Aufträge an Land gezogen als im Vorjahr. Der Umsatz nahm gar noch etwas deutlicher zu.

hr/rw