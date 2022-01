Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte Erholungsversuch starten

Zürich (awp) - Nach dem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt am Dienstag eine leichte Erholungstendenz ab. Er würde damit der Wall Street folgen, die am Montag nach dem Europaschluss dank Schnäppchenjägern einen Grossteil ihrer vorübergehenden Verluste eindämmen konnte. Die Technologiebörse Nasdaq schaffte es gar knapp in den grünen Bereich. Händler verweisen auf Kommentare etwa von JPMorgan, in denen die Strategen empfehlen, die jüngste Delle bei Technologieaktien für Zukäufe zu nutzen. In Asien überwiegen am Dienstagmorgen allerdings erneut die Kursverluste.

Seit knapp einer Woche befinden sich die Börsen weltweit im Abwärtstrend. Auslöser war das Protokoll der US-Notenbank Fed am vergangenen Mittwoch. Dieser Rückschlag bei Risikoanlagen als Reaktion auf das Protokoll sei übertrieben, meint ein Experte. Immerhin dürfte die Straffung der Politik wahrscheinlich schrittweise und in einem Tempo erfolgen, das Risikoanlagen verkraften sollten. Zudem fänden sie in einem Umfeld starker zyklischer Erholung statt. Mit dem Start der Berichtssaison in dieser Woche könnte sich zudem der Fokus der Investoren etwas verschieben, auch wenn diese Woche nochmals wichtige Daten wie etwa die US-Konsumentenpreise anstehen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr 0,89 Prozent hinzu auf 12'709,81 Punkte. Die Aufschläge reichen von +0,4 Prozent bei SGS bis +2,8 Prozent bei Sika.

Beim Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika verleihen die vorgelegten Umsatzzahlen zusätzlichen Schwung. Der Konzern ist mit viel Tempo aus der Coronakrise herausgekommen, wie das Umsatzplus von 17,1 Prozent auf 9,24 Milliarden Franken zeigt.

Um mehr als 2 Prozent ziehen vorbörslich noch Alcon und Logitech an, die am Vortag noch zu den grössten Verlierern gezählt hatten. Gerade Alcon hatte zuletzt zusammen mit anderen Überfliegern wie Straumann (+1,4%) und Sonova (+1,1%) speziell zum Wochenstart unter verstärkten Gewinnmitnahmen gelitten. Alcon profitieren dabei zusätzlich von der Lancierung einer neuen Kontaktlinse in den USA.

Knapp mit dem Markt halten sich die Titel von Holcim (+0,7%). Der Zementhersteller expandiert in Frankreich und übernimmt dort die PRB Group, einen Hersteller von Speziallösungen für das Bauwesen.

Von der Erholung der US-Techwerte können hierzulande SLI-Werte wie AMS und Temenos (beide +2,1%) ebenso profitieren wie im breiten Markt Titel wie VAT, Comet oder Inficon (alle +2,0%).

