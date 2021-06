Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte 12'000er Marke zurückerobern

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag die 12'000er Marke zurückerobern. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin. Am Vortag war der Leitindex SMI nach einem leicht negativen Auftakt im Verlauf ins Plus gedreht und hatte sich knapp unter dieser wichtigen Marke aus dem Handel verabschiedet. Starke Vorgaben aus den USA und Asien sprechen nun für eine Fortsetzung der freundlichen Tendenz.

Laut Händlern sind die Inflations- und Zinssorgen zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt. Stattdessen fokussierten sich die Investoren lieber auf die wirtschaftliche Erholung, die nicht zuletzt durch Impf-Fortschritte gestützt werden sollte. Im Tagesverlauf werden sie dann noch gespannt der Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress folgen. Wie aus den bereits veröffentlichten Auszügen aus seiner Rede hervorgeht, bekräftigt er, dass die Teuerungsrate nur vorübergehend höher sein dürfte. Zudem bescheinigt er der US-Konjunktur eine deutliche Erholung.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 8.20 Uhr 0,11 Prozent hinzu auf 12'009,18 Punkte. Sämtliche 20 SMI-Werte werden etwas höher indiziert.

Deutlich fester werden dabei die beiden Uhrenhersteller Swatch und Richemont (beide +0,6%) erwartet. Die guten Konjunkturperspektiven dürften hier eine Rolle spielen. Auch Adecco (+1,1%) dürfte davon profitieren.

Sonst sind vor allem Unternehmen aus der zweiten Reihe wie Oerlikon (+3,1%) oder Ascom (+2,1%), die sich nach neu gemeldeten Auf- und Verträgen deutlicher bewegen.

Darüber hinaus hinterlassen verschiedene Analystenkommentare ihre Spuren bei Werten wie Bossard (+1,6%), die von Berenberg neu zum Kauf empfohlen werden. Bei SIG (+16%) soll Kepler Cheuvreux das Kursziel laut Händlern erhöht haben. Dagegen sacken Flughafen Zürich nach einer Verkaufsempfehlung der Citigroup gegen den Trend um 1,9 Prozent ab.

Mit einem Plus von 0,6 Prozent werden auch die Titel des Versicherers Helvetia am heutigen Investorentag höher gestellt.

hr/uh