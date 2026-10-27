SMIM 1939983 / CH0019399838
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27.10.2026 08:45:37
Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dank Novartis etwas fester erwartet
Zürich (awp) - - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag leicht höher in den Handel starten. Ausschlaggebend ist vor allem Novartis, nachdem der Pharmakonzern mit seinen Quartalszahlen überzeugt hat. Wegen des hohen Indexgewichts stützt der Titel den SMI, während die übrigen Bluechips vorbörslich tiefer gestellt werden. Für zusätzliche Bewegung sorgen zahlreiche Unternehmensmeldungen aus den hinteren Reihen.
Der Auftakt in die Notenbank- und Berichtswoche war am Montag noch freundlich verlaufen. Rückenwind kam vor allem aus dem Technologiesektor, wo die geplante Börsennotierung von Anthropic die KI-Fantasie neu entfacht hatte. Die grundlegenden Zweifel an der Rentabilität der hohen Investitionen in künstliche Intelligenz bleiben allerdings bestehen, heisst es in einem Marktkommentar.
Im weiteren Tagesverlauf stehen noch einige Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Gleichzeitig beginnt die US-Notenbank Fed ihre zweitägige Sitzung und wird am Mittwochabend ihren Zinsentscheid bekannt geben. Am Donnerstag folgt die EZB. Bei beiden Notenbanken rechnen die meisten Marktteilnehmer zunächst mit unveränderten Leitzinsen. Umso stärker dürften die Signale zum weiteren Zinskurs beachtet werden.
Novartis im Fokus
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI im vorbörslichen Handel gegen 08.10 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 14'550 Punkten. Den Mid-Cap-Index SMIM berechnet Julius Bär dagegen um 0,2 Prozent tiefer.
Im Mittelpunkt stehen Novartis (+1,2%). Der Pharmakonzern hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Positiv fällt laut Analysten vor allem die Margenentwicklung auf und entsprechend wurde auch das Gewinnziel für das laufende Jahr erhöht. Die übrigen SMI-Werte werden vorbörslich dagegen mehrheitlich um 0,2 bis 0,3 Prozent tiefer gestellt.
Zahlenflut in den hinteren Reihen
Auch im breiten Markt nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. Besonders stark fielen die Zahlen von Inficon (+4,3%) aus. Der Messtechnikspezialist übertraf die Erwartungen deutlich und hob den Ausblick erneut an.
Auch SIG (+4,8%) präsentierte besser als erwartete Quartalszahlen. Zusätzlich stellt der Verpackungsspezialist an einem Investorentag neue Mittelfristziele vor.
Tiefer gestellt werden dagegen Bucher Industries (-2,2%) nach den Neunmonatszahlen. Sowohl Umsatz als auch Auftragseingang gingen zurück.
Einen deutlichen Kurssprung vollziehen vorbörslich Basilea (+6,8%): Das Biopharmaunternehmen hat die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.
an/ra
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