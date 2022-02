Aktien Schweiz Vorbörse: SMI auf Erholungskurs - Entspannungshoffnungen

Zürich (awp) - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag im frühen Handel etwas fester. Die Hoffnung auf eine Deeskalation der Ukraine-Krise verleihe dem Markt positive Impulse für eine Erholung von den Vorwochenverlusten, heisst es am Markt. So soll demnächst ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin stattfinden. Bedingung sei allerdings, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiere. Ob die Gewinne gehalten oder gar ausgebaut werden, sei ungewiss. Denn die Anleger scheuten trotz gewisser Hoffnungen die Risiken. Daher könnten anfängliche Kursgewinne mangels Anschlusskäufen bald wieder abschmelzen, heisst es weiter.

Auch die zukünftige US-Geldpolitik verunsichere die Anleger weiter, heisst es. Wegen der hohen Inflation werden inzwischen sechs bis sieben Zinsschritte bis Ende Jahr erwartet. Ausserdem fehlten Impulse von jenseits des Atlantiks, da in den USA wegen des Feiertags "George Washington Birthday" die US-Börsen geschlossen bleiben. Derzeit blase den Aktienmärkten mit der Ukraine-Krise und der Kehrtwendung der Notenbankpolitik eine scharfe Brise ins Gesicht, kommentiert die ZKB. "Anzunehmen, dass sich diese rasch legt und wieder Ruhe einkehrt, ist wohl etwas blauäugig."

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,51 Prozent höher auf 12'071,07 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,47 Prozent auf 1924,25 Zähler und der breite SPI 0,44 Prozent auf 15'251,78 Zähler. 25 SLI-Werte ziehen an und fünf geben nach.

An der Spitze stehen Luxuswerte wie Richemont und Swatch, die Technologietitel Logitech und AMS Osram und der Personalvermittler Adecco, dessen Quartals- und Jahresabschluss am Donnerstag veröffentlicht wird. Sie gewinnen zwischen 1,9 und 1,2 Prozent.

Auf der anderen Seite stehen Credit Suisse (-0,3%), die um 1,5 Prozent tiefer starteten, diese Verluste dann aber in etwa wettmachten. Hier sorgt ein Medienbericht für Verunsicherung. Demnach soll die Schweizer Grossbank über Jahre Autokraten, Drogendealer sowie mutmassliche Kriegsverbrecher und Menschenhändler als Kunden akzeptiert haben. Das belegen nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) Daten aus dem Geldinstitut, die dem Blatt nach eigenen Angaben von einer anonymen Quelle zugespielt wurden. Die CS weist die Vorwürfe und Unterstellungen über "angebliche Geschäftspraktiken der Bank entschieden zurück."

Auf den hinteren Rängen fallen Dufry (+1,8%) auf. Bei dem Reisedetailhändler kommt es zu einem Führungswechsel. Xavier Rossinyol wird am 1. Juni 2022 den CEO-Posten von Julian Diaz übernehmen. In den letzten sieben Jahren amtierte er als CEO des Airline-Caterers Gategroup.

Zehnder gewinnen 2,6 Prozent. Der Bauzulieferer hat eine Übernahme in Kanada getätigt.

