Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9119 -0.2%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’056 0.6%  Bitcoin 51’189 -3.2%  Dollar 0.7655 -0.3%  Öl 69.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
ETF Compass 2026: So performten die ETFs im Januar
Ausblick: Birkenstock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
Suche...
eToro entdecken

SPI 998750 / CH0009987501

18’691.34 Pkt
2.22 Pkt
0.01 %
17:40:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

11.02.2026 08:45:37

Aktien Schweiz Vorbörse: Seitwärts - Warten auf US-Jobdaten

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch eine zunächst unspektakuläre Eröffnung erwartet. Vor wichtigen US-Daten hielten sich Anleger zurück. Zudem sind die Vorgaben bestenfalls mässig. An der Wall Street hatten sowohl der Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq am Vortag nach Börsenschluss in Europa etwas an Terrain eingebüsst. Kommentare von Fed-Mitgliedern zu möglicherweise länger unveränderten Zinsen hätten die Aktienmärkte etwas ausgebremst, so Börsianer.

Am Nachmittag richtet sich dann der Fokus auf den von vergangener Woche verschobenen US-Arbeitsmarktbericht. Mit dem am Vortag publizierten Detailhandelsumsatz hatte sich bereits eine merkliche Abkühlung beim US-Konsum gezeigt - nun werde spannend, inwieweit der US-Arbeitsmarkt seine Abschwächung fortsetzt oder sogar beschleunigt, so ein Händler. Weitere Hinweise auf die Fed-Politik liefern dann am Freitag die Inflationsdaten. Ansonsten ist die Berichtssaison weiter in vollem Gange.

Die Bank Julius Bär stellt den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,12 Prozent minimal höher bei 13'535,00 Punkten.

Im Fokus stehen die Zahlen von Schindler (-0,1%) und SGS (+1,6%). Der Aufzugbauer hat zwar etwas weniger umgesetzt und Aufträge hereingeholt, aber deutlich mehr verdient. Dennoch wurden die Analystenerwartungen zumeist knapp verfehlt. Trumpfen könnte Schindler allerdings mit der Zahlung einer ausserordentlichen Dividende.

Derweil hat der Warenprüfkonzern SGS mehr umgesetzt und bei der Profitabilität zugelegt. Das organische Wachstum verlor allerdings an Dynamik. Für 2026 zeigt sich SGS zuversichtlich, das profitable Wachstum fortzusetzen. Zudem wurden die Mittelfristziele bis 2027 bestätigt.

Versicherungswerte wie Swiss Life, Zurich oder Helvetia Baloise (je +0,1%) sollten weiter einen Blick wert sein. Wegen KI-Bedenken waren die Titel bereits am Vortag unter Druck geraten - nun hat Barclays den gesamten Sektor auf "Underweight" zurückgestuft. Die Analysten von Berenberg sehen indes auch Chancen für die Branche.

Auf Adecco (+0,1%) könnten die Zahlen des Konkurrenten Randstad abfärben. Laut Börsianern verfehlte der Stellenvermittler die Erwartungen.

AMS Osram (+0,2%) könnten einen Tag nach den Zahlen Rückenwind von einem positiven Analystenkommentar bekommen. Kepler Cheuvreux stuft die Titel des Halbleiterherstellers auf "Hold" von "Reduce" hoch.

Die St. Galler Kantonalbank (SGKB, kein Kurs) erzielte mehr Gewinn und hob die Dividende an. Beim Ausblick ist die Kantonalbank aber eher zurückhaltend.

dm/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

08:05 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke ausgebremst
10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Hochtief und E.ON: Profiteure der deutschen Infrastruktur-Offensive
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
10.02.26 Marktüberblick: Commerzbank gesucht
10.02.26 SMI startet verhalten in die neue Woche
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’079.28 19.59 SA5BBU
Short 14’358.00 13.79 SV5BGU
Short 14’884.96 8.95 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’510.77 10.02.2026 17:30:00
Long 12’956.34 19.59 S7TBWU
Long 12’669.76 13.79 SRWBTU
Long 12’113.35 8.84 SWVBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Dienstagmittag tiefer
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
UBS Aktie News: UBS gibt am Mittag ab
RENK Aktie News: RENK am Vormittag leichter
UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy
TUI-Aktie dennoch verlustreich: Jahresprognose bekräftigt

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 18’691.34 0.01%

finanzen.net News

Datum Titel
09:14 ROUNDUP: Iran mobilisiert Anhänger am Jahrestag der Revolution
09:13 Aktien Asien: Erneute Gewinne - technologielastige Börsen legen zu
09:02 ROUNDUP: 128 Millionen Menschen sahen Super-Bowl-Show von Bad Bunny
08:54 Wegen Streikaufruf: Flugausfälle am Airport Hamburg möglich
08:51 Erneuter Übernachtungsrekord an deutschen Touristenzielen
08:51 AKTIEN IM FOKUS: Gerresheimer brechen nach Bilanzverschiebung ein - Schott stark
08:59 Aktien von Dassault Systemes sacken ab - Jefferies sieht Frage nach Wandel
08:49 ANALYSE-FLASH/JPMorgan: Situation bei Gerresheimer wird 'noch schlimmer'
08:58 Ahold Delhaize-Aktie: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient
08:46 Deutsche Börse-News: Hohes Interesse an japanischen Aktien (ETFs)