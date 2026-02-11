Aktien Schweiz Vorbörse: Seitwärts - Warten auf US-Jobdaten

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch eine zunächst unspektakuläre Eröffnung erwartet. Vor wichtigen US-Daten hielten sich Anleger zurück. Zudem sind die Vorgaben bestenfalls mässig. An der Wall Street hatten sowohl der Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq am Vortag nach Börsenschluss in Europa etwas an Terrain eingebüsst. Kommentare von Fed-Mitgliedern zu möglicherweise länger unveränderten Zinsen hätten die Aktienmärkte etwas ausgebremst, so Börsianer.

Am Nachmittag richtet sich dann der Fokus auf den von vergangener Woche verschobenen US-Arbeitsmarktbericht. Mit dem am Vortag publizierten Detailhandelsumsatz hatte sich bereits eine merkliche Abkühlung beim US-Konsum gezeigt - nun werde spannend, inwieweit der US-Arbeitsmarkt seine Abschwächung fortsetzt oder sogar beschleunigt, so ein Händler. Weitere Hinweise auf die Fed-Politik liefern dann am Freitag die Inflationsdaten. Ansonsten ist die Berichtssaison weiter in vollem Gange.

Die Bank Julius Bär stellt den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,12 Prozent minimal höher bei 13'535,00 Punkten.

Im Fokus stehen die Zahlen von Schindler (-0,1%) und SGS (+1,6%). Der Aufzugbauer hat zwar etwas weniger umgesetzt und Aufträge hereingeholt, aber deutlich mehr verdient. Dennoch wurden die Analystenerwartungen zumeist knapp verfehlt. Trumpfen könnte Schindler allerdings mit der Zahlung einer ausserordentlichen Dividende.

Derweil hat der Warenprüfkonzern SGS mehr umgesetzt und bei der Profitabilität zugelegt. Das organische Wachstum verlor allerdings an Dynamik. Für 2026 zeigt sich SGS zuversichtlich, das profitable Wachstum fortzusetzen. Zudem wurden die Mittelfristziele bis 2027 bestätigt.

Versicherungswerte wie Swiss Life, Zurich oder Helvetia Baloise (je +0,1%) sollten weiter einen Blick wert sein. Wegen KI-Bedenken waren die Titel bereits am Vortag unter Druck geraten - nun hat Barclays den gesamten Sektor auf "Underweight" zurückgestuft. Die Analysten von Berenberg sehen indes auch Chancen für die Branche.

Auf Adecco (+0,1%) könnten die Zahlen des Konkurrenten Randstad abfärben. Laut Börsianern verfehlte der Stellenvermittler die Erwartungen.

AMS Osram (+0,2%) könnten einen Tag nach den Zahlen Rückenwind von einem positiven Analystenkommentar bekommen. Kepler Cheuvreux stuft die Titel des Halbleiterherstellers auf "Hold" von "Reduce" hoch.

Die St. Galler Kantonalbank (SGKB, kein Kurs) erzielte mehr Gewinn und hob die Dividende an. Beim Ausblick ist die Kantonalbank aber eher zurückhaltend.

dm/ra