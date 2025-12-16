Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’037 1.2%  SPI 17’915 1.1%  Dow 48’417 -0.1%  DAX 24’230 0.2%  Euro 0.9362 0.1%  EStoxx50 5’753 0.6%  Gold 4’287 -0.4%  Bitcoin 68’577 -0.3%  Dollar 0.7960 0.0%  Öl 60.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt
Genfer Kantonalbank-Aktie im Blick: BCGE-Tochter Mont-Fort Funds wird AMAS-Mitglied
Goldpreis scheitert an neuem Rekordhoch - nervöses Warten auf US-Daten
Kering verkauft Anteil an Fifth-Avenue-Immobilie
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Suche...

SPI 998750 / CH0009987501

17’915.20 Pkt
186.05 Pkt
1.05 %
17:40:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

16.12.2025 08:45:37

Aktien Schweiz Vorbörse: Seitwärts vor US-Jobdaten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag einen verhaltenen Start hinlegen. Die US-Vorgaben sind keine grosse Hilfe. Während sich der Dow Jones quasi stabil nach dem Börsenschluss in Europa entwickelt hat, gab die techlastige Nasdaq eher nach. Anleger treibt nach wie vor die Sorge über womöglich zu hohe Bewertungen von KI-Aktien um.

Vor einer Vielzahl von Konjunkturdaten scheuen Anleger zudem eine klare Positionierung, sagte ein Händler. Im Fokus stehen am heutigen Tag die US-Arbeitsmarktdaten - sowohl für Oktober als auch für November. Diese werden nun mit deutlicher Verzögerung durch den jüngsten Shutdown der Regierung veröffentlicht. Auch gewisse Verzerrungen wären Experten zufolge vor diesem Hintergrund nicht ungewöhnlich und insgesamt seien die Daten wohl mit Vorsicht zu geniessen. Aus der Eurozone könnten einige Frühindikatoren für Bewegung sorgen. Der heimische Kalender ist hingegen leer.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 13'030 Punkten.

Einige Bluechips nutzen die ruhige Zeit für Zukäufe. So übernimmt Holcim (+0,8%) die Mehrheit an Cementos Pacasmayo, einem führenden Hersteller von Baustoffen in Peru. Der Unternehmenswert liegt bei rund 1,5 Milliarden US-Dollar.

Auch Sonova (-0,4%) geht auf Einkaufstour. Der Hörgerätespezialist übernimmt SilentCloud. Die App ist ein digitales Tool für das Tinnitus-Selbstmanagement.

Bei der Bank Vontobel (-0,9%) kommt es zu einem gewichtigen Abgang im Führungsteam. Finanz- und Risikochef Thomas Heinzl ist zurückgetreten. Bis eine Nachfolgeregelung gefunden ist, übernimmt Jan Marxfeld, Leiter Finanzen & Steuern, zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle die Verantwortung für den Finanzbereich.

Für Alcon (-0,5%) gibt es zum Kauf der US-Firma STAAR nun ein Hindernis weniger. Denn der US-Stimmrechtsberater ISS hat eine Kehrtwende vollzogen und empfiehlt den Aktionären nun, am 19. Dezember für die Übernahmeofferte zu stimmen. Allerdings haben sich zwei Grossaktionäre gegen das Angebot ausgesprochen.

Zusätzlich zu den schwachen Vorgaben der Nasdaq lastet auf VAT (-4,0%) eine negative Studie. Goldman Sachs senkt die Einstufung auf "Neutral" von "Buy".

Indes erhöht die Bank of America die Einstufung für UBS (+0,9% auf 34,46 Fr.) auf "Buy" mit einem neuen Kursziel von 48 Franken.

Auch in der zweiten Reihe könnten Studien bewegen. Sowohl Clariant (-2,5%) als auch Flughafen Zürich (-2,3%) wurden von der UBS auf "Neutral" zurückgestuft.

dm/to

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Ausbruch über den Widerstand
15.12.25 SMI scheitert erneut an 13.000-Punkte-Marke
15.12.25 Marktüberblick: adidas und Puma gesucht
12.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.60% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Redcare Pharmacy
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’533.67 19.53 S2ZBWU
Short 13’818.80 13.71 STAB1U
Short 14’316.39 8.89 SNQBTU
SMI-Kurs: 13’036.80 15.12.2025 17:30:42
Long 12’479.96 19.68 SATBDU
Long 12’203.49 13.86 SO2B2U
Long 11’690.18 8.98 BH8SXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
UBS-Aktie: Technologiechef Mike Dargan zieht sich zum Jahresende zurück
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet UBS-Aktie
BYD Aktie News: BYD verliert am Montagnachmittag

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 17’915.20 1.05%

finanzen.net News

Datum Titel
08:50 Frauen verdienen weiterhin weniger als Männer
08:42 AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte bleiben nach Ukraine-Gesprächen unter Druck
08:14 Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger halten sich vor US-Jobdaten zurück
08:08 Weshalb sich der Euro kaum bewegt
08:04 ROUNDUP 2: Europäer bieten Schutztruppe für Ukraine an
07:34 ROUNDUP: EU-Kommission präsentiert Änderungen am Verbrenner-Aus
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet
07:27 Ölpreise stehen weiter unter Druck - die Gründe
07:15 DAX-FLASH: Im Minus erwartet vor US-Jobdaten - Konsolidierung
07:04 ROUNDUP: Trump reicht Milliardenklage gegen BBC ein