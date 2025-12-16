Aktien Schweiz Vorbörse: Seitwärts vor US-Jobdaten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag einen verhaltenen Start hinlegen. Die US-Vorgaben sind keine grosse Hilfe. Während sich der Dow Jones quasi stabil nach dem Börsenschluss in Europa entwickelt hat, gab die techlastige Nasdaq eher nach. Anleger treibt nach wie vor die Sorge über womöglich zu hohe Bewertungen von KI-Aktien um.

Vor einer Vielzahl von Konjunkturdaten scheuen Anleger zudem eine klare Positionierung, sagte ein Händler. Im Fokus stehen am heutigen Tag die US-Arbeitsmarktdaten - sowohl für Oktober als auch für November. Diese werden nun mit deutlicher Verzögerung durch den jüngsten Shutdown der Regierung veröffentlicht. Auch gewisse Verzerrungen wären Experten zufolge vor diesem Hintergrund nicht ungewöhnlich und insgesamt seien die Daten wohl mit Vorsicht zu geniessen. Aus der Eurozone könnten einige Frühindikatoren für Bewegung sorgen. Der heimische Kalender ist hingegen leer.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 13'030 Punkten.

Einige Bluechips nutzen die ruhige Zeit für Zukäufe. So übernimmt Holcim (+0,8%) die Mehrheit an Cementos Pacasmayo, einem führenden Hersteller von Baustoffen in Peru. Der Unternehmenswert liegt bei rund 1,5 Milliarden US-Dollar.

Auch Sonova (-0,4%) geht auf Einkaufstour. Der Hörgerätespezialist übernimmt SilentCloud. Die App ist ein digitales Tool für das Tinnitus-Selbstmanagement.

Bei der Bank Vontobel (-0,9%) kommt es zu einem gewichtigen Abgang im Führungsteam. Finanz- und Risikochef Thomas Heinzl ist zurückgetreten. Bis eine Nachfolgeregelung gefunden ist, übernimmt Jan Marxfeld, Leiter Finanzen & Steuern, zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle die Verantwortung für den Finanzbereich.

Für Alcon (-0,5%) gibt es zum Kauf der US-Firma STAAR nun ein Hindernis weniger. Denn der US-Stimmrechtsberater ISS hat eine Kehrtwende vollzogen und empfiehlt den Aktionären nun, am 19. Dezember für die Übernahmeofferte zu stimmen. Allerdings haben sich zwei Grossaktionäre gegen das Angebot ausgesprochen.

Zusätzlich zu den schwachen Vorgaben der Nasdaq lastet auf VAT (-4,0%) eine negative Studie. Goldman Sachs senkt die Einstufung auf "Neutral" von "Buy".

Indes erhöht die Bank of America die Einstufung für UBS (+0,9% auf 34,46 Fr.) auf "Buy" mit einem neuen Kursziel von 48 Franken.

Auch in der zweiten Reihe könnten Studien bewegen. Sowohl Clariant (-2,5%) als auch Flughafen Zürich (-2,3%) wurden von der UBS auf "Neutral" zurückgestuft.

dm/to