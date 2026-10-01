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01.10.2026 08:45:37
Aktien Schweiz Vorbörse: Schwacher Start ins Schlussquartal erwartet
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss den vorbörslichen Notierungen am Donnerstag mit leicht tieferen Kursen ins Schlussquartal starten. Nach drei Tagen mit sinkenden Kursen zeichnet sich damit noch keine Erholung ab. Der Markt befinde sich weiterhin im Spannungsfeld von Inflations- und Zinssorgen, heisst es dazu in Marktkreisen. Mit einem Minus von gut 3 Prozent fiel entsprechend die Gesamtbilanz im September klar negativ aus und auch das gesamte dritte Quartal blieb unter dem Strich rot.
Die jüngsten Inflations- und Jobdatendaten aus den USA - beide sind besser ausgefallen als befürchtet - hätten kaum besser sein können, meint die Onlinebank Swissquote in einem Kommentar. Die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank hätten sich damit abgeschwächt. Dies habe indes lediglich bei den 2-jährigen US-Staatsanleihen zu einer Entspannung geführt, wogegen die Renditen der langfristigen eher gestiegen seien. Ein Händler bezeichnet die Grundstimmung als tendenziell weiterhin positiv, der entscheidende Funke für die Märkte fehle aber.
Der Ölpreis hat sich derweil über Nacht massiv abgeschwächt. Derzeit liegt der Brentpreis bei rund 97 US-Dollar, am Vorabend notierte er noch bei über 103 Dollar.
SMI tendiert weiter nach unten
Der SMI steht im vorbörslichen Handel der Bank Julius Bär gegen 8.15 Uhr 0,29 Prozent tiefer bei 13'795 Punkten. Die Marke von 14'000 Punkten scheint damit zumindest für den Moment etwas entrückt. Der SMIM für die mittelgrossen Werte gibt 0,20 Prozent nach.
Die Mehrheit der Blue Chips verzeichnet Abgaben im Bereich von 0,4 bis 0,5 Prozent. Tendenziell noch etwas höher sind sie bei Novartis und Nestlé (je -0,6%).
Als einzige Ausnahmen werden ABB und Alcon je minim höher gestellt.
Im breiteren Markt gibt ebenfalls die Mehrheit der Aktien nach. Nach starken Zahlen von Micron am Vorabend sind indes Tech-Werte wie VAT, Inficon, Comet, Huber+Suhner oder AMS Osram gesucht.
Georg Fischer (+0,4%) legen nach dem Abschluss des Verkaufs der Precicast-Gruppe leicht zu.
cf/cg
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.