Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer nach negativen Vorgaben

Zürich (awp) - An der Schweizer Börse stehen die Vorzeichen am Mittwoch auf Rot. Schwache Vorgaben von der Wall Street und aus Asien dürften für fallende Kurse sorgen. So stellte der US-Leitindex Dow Jones zwar zum Handelsstart noch einen neuen Rekord auf, rutschte dann aber ins Minus. An der technologielastigen Nasdaq sorgte die Gewinnwarnung von ASML für schlechte Stimmung bei Halbleiterwerten. Die Börsen in Asien griffen diese Entwicklung auf. Man müsse nun abwarten, ob der Rücksetzer nur ein kurzes Luftholen oder der Beginn einer Korrektur gewesen sei, sagten Händler.

Zudem herrscht vor der morgigen EZB-Zinsentscheidung sowie der Zahlenvorlage einiger heimischer Bluechips wie Nestlé, ABB, Schindler und VAT deutliche Zurückhaltung im Markt. Allgemein wird von Ökonomen nach dem jüngst merklichen Rückgang der Inflation eine weitere Senkung der Leitzinsen im Euroraum erwartet, wahrscheinlich um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete Leitindex SMI steht gegen 08.15 Uhr 0,28 Prozent tiefer bei 12'184,44 Punkten. Alle SMI-Werte werden im Minus erwartet.

Technologiewerte dürften weiter im Fokus stehen. Bereits am Vortag hatten Titel der Branche wie VAT, Inficon oder Comet (vorbörslich alle -0,4%) stark negativ auf die Gewinnwarnung des Branchenriesen ASML reagiert. VAT selbst werden am morgigen Donnerstag Zahlen vorlegen, hatten aber bereits vor gut einer Woche eine Umsatzwarnung ausgesprochen.

Anleger sollten auch die Luxusgütertitel Richemont (-3,6%) und Swatch (-2,4%) im Auge behalten. Der französische Konkurrent LVMH hat am Vorabend enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Händlern bereitet besonders die sich weiter verschlechternde Nachfrage in China Kopfzerbrechen, denn dies schüre auch allgemeine Sorgen um die Wirksamkeit der jüngsten fiskalischen Unterstützungsmassnahmen.

Derweil erwägt Holcim (-0,1%) laut einem Medienbericht eine doppelte Börsenkotierung für sein Nordamerika-Geschäft, das der grösste Baukonzern der Welt abspalten will. Es solle sowohl an die US-Börse wie auch an die Schweizer Börse SIX gebracht werden. Holcim wollte das Gerücht gegenüber AWP nicht kommentieren.

In der zweiten Reihe stellt der Autozulieferer Autoneum (+0,4%) an einem Investorentag seine neue Strategie vor und gibt sich neue Mittelfristziele. Derweil kappt Tecan (-9,1%) seinen Ausblick für das laufende Jahr.

Burckhardt (+2,4%) profitieren von einer Studie. Die Titel werden von Berenberg mit "Buy" wieder in die Bewertung aufgenommen.

