Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer gesehen - Anleger dürften sich zurückhalten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss laut vorbörslichen Indikationen etwas schwächer gesehen. Die Anleger dürften sich zurückhalten, heisst es am Markt. Denn die Vorgaben aus den USA und vor allem aus Fernost sind negativ. Zudem seien sie wegen des eskalierenden Handelsstreits der USA mit ihren Partnern verunsichert und mieden daher Risiken. "Dies auch, weil die neuen Zölle der USA kommende Woche in Kraft treten", sagt ein Händler. Die EU will für den Fall eines Festhaltens der USA an den Zollplänen entschlossen reagieren. "Daher sei es schwer, optimistisch zu sein, denn es werde zu Vergeltungsmassnahmen kommen", heisst es in einem Kommentar von Swissquote. Manche Marktteilnehmer schliessen kommende Woche deswegen auch grössere Turbulenzen an den Märkten nicht aus.

Inzwischen ist deswegen in den USA die Sorge vor einer konjunkturellen Abkühlung und gleichzeitig steigender Inflation merklich gestiegen. So hatten sich zuletzt diverse Frühindikatoren abgeschwächt. Daher dürften heute Nachmittag die US-Daten zu den privaten Einkommen und Ausgaben sowie der PCE-Deflator, das vom Fed bevorzugte Inflationsmass, und die neuen Angaben zur US-Konsumentenstimmung der Uni Michigan grosse Beachtung finden. Derweil dürften die Anleger hierzulande ihre Augen auf Holcim richten. Der Zementkonzern hält seinen Kapitalmarkttag ab.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,29 Prozent tiefer bei 12'830,53 Punkten. Bislang hat der SMI diese Woche rund 1,6 Prozent eingebüsst. Sämtliche SMI-Werte werden tiefer erwartet. Die Abschläge belaufen sich mehrheitlich auf bis zu 0,3 Prozent.

Deutlich tiefer indiziert werden Swisscom (-4,0% oder 21,53 Fr.), doch werden diese mit einem Dividendenabschlag von 22 Franken gehandelt.

Um 0,7 Prozent tiefer gestellt sind Holcim. Der Zementkonzern informiert heute an seinem Kapitalmarkttag über seine Zukunft nach der geplanten Abspaltung des US-Geschäfts "Amrize". Demnach will Holcim laut der "NextGen Growth 2030"-Strategie auch ohne "Amrize" profitabel wachsen. Angestrebt wird bis 2030 ein jährliches Wachstum des Umsatzes von 3 bis 5 und des Betriebsgewinns von 6 bis 10 Prozent.

Dagegen werden im SLI Adecco (+2,7% auf 28,17 Fr.) deutlich höher erwartet. Goldman Sachs hat das Rating für die Aktien des Personalvermittlers auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 42,00 von 30,50 Franken erhöht.

Auch Schindler (+0,8% auf 278,07 Fr.) profitieren von einem Analystenkommentar. Jefferies hat in einer Branchenstudie das Kursziel für Schindler auf 311 von 285 Franken erhöht und die Einstufung "Buy" bestätigt.

pre/cg