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17.11.2026 08:45:36
Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer erwartet - Techwerte unter Druck
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag nach dem Rekordlauf vom Vortag tiefer starten. Belastend wirken die schwachen Vorgaben aus den USA und Asien, wo sich der Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten zuletzt verschärft hat. Anders als am Montag sind defensive Titel hierzulande vorerst kaum eine Stütze.
Im Mittelpunkt bleibt der Technologiesektor. Die US-Regierung hat die Beschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia verschärft, um Umgehungsgeschäfte mit China zu erschweren. Zusätzlich richtet sich der Blick auf die nach US-Börsenschluss anstehenden Nvidia-Zahlen, die als wichtiger Stimmungstest für den gesamten KI-Sektor gelten. Ein weiterer Test folgt am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic.
Etwas Entlastung kommt vom Ölmarkt. Brent verbilligt sich um rund 0,9 Prozent auf 91,79 Dollar je Fass. "Der Markt gewichtet derzeit die bessere physische Ölversorgung stärker als die geopolitischen Risiken", meint ein Marktbeobachter. Im Blick steht zudem das für Donnerstag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Welche Impulse davon ausgehen könnten, sei offen, heisst es am Markt.
SMI klar tiefer erwartet
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen gegen 08.15 Uhr um 0,44 Prozent tiefer bei 15'125 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex, gestützt von den defensiven Schwergewichten, bei 15'272 Punkten noch ein neues Rekordhoch markiert.
Von den 20 Blue Chips werden vorbörslich 19 tiefer gestellt. Einziger Gewinner sind Zurich (+0,4%). Der Versicherer hat im Rahmen seines Kapitalmarkttages die Erwartungen an die Synergien aus der Integration von Beazley erhöht.
Nur knapp im Minus liegen Roche (-0,1%). Stützend wirkt die US-Zulassung für Giredestrant bei ESR1-mutiertem Brustkrebs. Novartis (-0,7%) geben dagegen trotz einer weiteren US-Zulassung für Cosentyx nach. Auch Nestlé (-0,6%) verlieren an Terrain.
Am Tabellenende stehen Swiss Life (-1,6%) nach einer Abstufung durch Barclays. Schwach zeigen sich zudem Technologiewerte wie ABB (-1,0%) und Logitech (-1,4%) sowie die Finanzwerte UBS (-1,1%) und Partners Group (-0,9%).
Auch in den hinteren Reihen haben Halbleiterwerte im aktuellen Umfeld einen schweren Stand. VAT, Comet, AMS Osram und Inficon werden mit Abschlägen zwischen 1,4 und 1,7 Prozent tiefer gestellt.
an/hr
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