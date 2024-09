Aktien Schweiz Vorbörse: Ruhiger Start in den September

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag ohne grosse Ausschläge in den Monat September starten. Nachdem der SMI am letzten Freitag im Handelsverlauf bei knapp 12'484 Punkten ein neues Jahreshoch markiert hatte, fehlen laut Händlern die Treiber für weitere Anstiege. Die US-Vorgaben vom Freitagabend sind zwar positiv, die Konjunkturzahlen aus China vom Montagmorgen hingegen durchzogen. Ausserdem ist heute in den USA ein Feiertag, weshalb dann auch im Tagesverlauf Impulse Mangelware sein werden. Gleichwohl stellen Börsianer beruhigt fest, dass die Stimmung an den Märkten insgesamt intakt und der Einbruch an den globalen Aktienmärkten von Anfang August definitiv Geschichte sei.

In den Fokus rückt nun der nächste Arbeitsmarktbericht aus den USA vom Freitag. Denn die Spekulationen, ob der erste Zinsschritt in den USA seit längerem moderate 25 Basispunkte oder grösser sein wird, bestimmen weiterhin den Diskurs unter den Investoren. Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA, etwa das im zweiten Quartal stärker als erwartet ausgefallene Wirtschaftswachstum oder auch die auf Wochenbasis leicht rückläufigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, deuteten zuletzt eher auf einen kleineren Zinsschritt hin. Am Berichtstag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI notiert um 08.15 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 12'447,89 Punkten.

Am Berichtstag liegen keine News zu den SMI-Unternehmen vor. Alle 20 Titel werden entsprechend vorbörslich im Rahmen des Gesamtmarktes höher indiziert.

Am (morgigen) Dienstag wird dann mehr los sein. Dann werden in der sich dem Ende zuneigende Halbjahres-Berichtssaison die Finanzhäuser Swiss Life und Partners Group Zahlen vorlegen.

Auch bei den SLI-Werten und am breiten Markt halten sich die vorbörslichen Ausschläge in engen Grenzen. Mit leicht überdurchschnittlichen Avancen fallen AMS-Osram (+0,6%) und Idorsia (+0,4%) auf.

Auf der anderen Seite geben Temenos (-0,4%) nach der Beendigung eines Aktienrückkaufprogramms sowie DocMorris (-0,9%) moderat nach.

Für Burkhalter und Investis, die am Morgen Zahlen vorgelegt haben, werden keine vorbörslichen Kurse gestellt.

rw/ra