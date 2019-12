Aktien Schweiz Vorbörse: Ruhige Sitzung zum Jahresende erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag leicht nachgeben. Es ist der letzte Handelstag im zu Ende gehenden Jahr. Stärkere Kursausschläge würden nicht erwartet, sagen Händler. "Wir gehen von einer ruhigen letzten Sitzung aus. Es ist ja kaum jemand mehr im Markt. Die Leute sind in den Weihnachtsferien", sagt ein Börsianer. "Das Jahr ist wohl für alle Marktteilnehmer gut gelaufen", sagt ein anderer Händler. Daher sei wohl auch nicht mit sehr viel Window Dressing zu rechnen", hiess es. Möglicherweise könnten die Kurse im Verlauf noch leicht abbröckeln, weil es vereinzelt bei Aktien, die besonders gut gelaufen sind, noch zu Gewinnmitnahmen kommen könnte. 2019 hat der SMI gut 27 Prozent zugelegt und damit eines der besten Börsenjahre in seiner Geschichte verbucht. An Silvester und an Neujahr und am 2. Januar bleibt die Börse geschlossen, bevor am Freitag das neue Börsenjahr eingeläutet wird.

Die Vorgaben aus Fernost sind uneinheitlich. Während in Japan und Korea die Kurse sanken, legten sie in China und Hongkong zu. An der Wall Street stagnierten die Märkte zum Vorwochenschluss. Mehrheitlich wird für das kommende Jahr mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends gerechnet. Die Marktteilnehmer hoffen, dass die USA und China ihren Handelsstreit beilegen werden und es nach dem Sieg der Konservativen bei den britischen Wahlen auch in Sachen Brexit vorwärts geht.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 8.15 Uhr 0,10 Prozent höher bei 10'719,65 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex mit 10'755,68 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

Für sämtliche vorbörslich gehandelten SMI-Aktien werden Abschläge von -0,06 Prozent (bei SGS) bis -0,16 Prozent (bei UBS) indiziert.

Am breiteren Markt bewegen sich die gestellten Kurse zwischen unverändert (Aryzta und GAM) bis -0,2 Prozent bei Kudelski.

Einzig Cembra Money Bank fallen mit einem grösseren Minus von -1,1 Prozent auf. Händler erwähnen einen Artikel auf dem Blog "Inside Paradeplatz", wonach die Finma eine Untersuchung im Zusammenhang mit Vorschriftsverletzungen gegen die Bank eingeleitet haben soll. Bei der Bank war bisher niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

pre/kw