Aktien Schweiz Vorbörse: Rücksetzer nach Erholung

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst den Rückwärtsgang einlegen. Nach den heftigen Turbulenzen der vergangenen zwei Wochen hatte sich der SMI zum Wochenstart dank der Hoffnung erholt, dass der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelskonflikt doch nicht eskalieren würde. Die Unsicherheit bei den Anlegern ist aber weiter spürbar, was sich auch in der anhaltenden Flucht in sichere Häfen wie Gold oder den Schweizer Franken zeigt.

Während die Vorgaben weitgehend neutral sind, richtet sich der Blick der Anleger nun wieder etwas verstärkt auf die laufende Berichtssaison zum ersten Quartal. Neben zahlreichen heimischen Unternehmen kommen auch einige grosse US-Konzerne wie Johnson&Johnson oder die beiden Banken Citigroup und Bank of America zum Zug. Mit dem deutschen ZEW-Index, der europäischen Industrieproduktion sowie dem Empire State Index - einem der wichtigsten Stimmungsbarometer in den USA - hat auch die Konjunktur einiges zu bieten.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI gibt um 8.15 Uhr um 0,90 Prozent nach auf 11'396,33 Punkte. Dabei sind UBS (-3,5%) und Swiss Re (-4,5%) überwiegend optisch tiefer, da sie Ex Dividende gehandelt werden.

Im Fokus steht Sika (-1,3%) nach Umsatzzahlen. Der Bauchemiekonzern hat etwas weniger umgesetzt als erwartet, bestätigte aber die Jahres- und die strategischen Mittelfristziele. Sika sieht sich von den Zolltarifen "nicht unmittelbar betroffen".

Die Aktien der Luxusgüterkonzerne Richemont (-2,4%) und Swatch (-1,6%) sollten nach Zahlen von Konkurrent LVMH im Auge behalten werden. Der französische Konzern hat zum Jahresauftakt wegen der Unsicherheiten infolge des Handelskonflikts weniger umgesetzt.

Derweil kürzen die Analysten von RBC und Morgan Stanley für VAT (-0,8%) vor den am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen ihre Kursziele. Und die Citigroup kappt die Einstufung für Aktien der Partners Group (-0,8%) auf "Neutral".

Sulzer (-1,3%) hat mit einem stagnierenden Auftragseingang zum ersten Quartal knapp die Erwartungen verfehlt, hält aber am Ausblick fest.

Der Hautpflegekonzern Galderma (+0,5%) hat seinen altgedienten Biostimulator Sculptra in China eingeführt.

Für Barry Callebaut (-0,7%) geht es nach einer Studie vorbörslich etwas nach unten. Barclays hat die Bewertung auf "Equal Weight" von "Overweight" gekürzt. Berenberg hält indes an der Kaufempfehlung trotz tieferem Kursziel fest.

Auch weitere Unternehmen aus der zweiten Reihe ohne vorbörsliche Indikation legten Zahlen vor, darunter R&S Group, Kuros oder Cicor.

dm/uh