Aktien Schweiz Vorbörse: Rekordfahrt dauert an

Zürich (awp)- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Kursen eine leicht festere Eröffnung ab. Der SMI setzt damit seinen Rekordlauf fort, nachdem er am Vortag zum ersten Mal über 10'000 Punkten geschlossen hatte. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv, in Asien hingegen steht am Berichtstag eine Mehrheit der Aktien im roten Bereich. Die am Vortag von den USA gegenüber der EU angedrohten Sonderzölle im Zusammenhang mit Flugzeugsubventionen trüben die Stimmung der Investoren höchstens minim ein. Die Freude über die Annäherung zwischen den USA und China scheint derzeit zu überwiegen.

In Marktkreisen wird mangels impulsgebender Nachrichten mit einem ruhigen Handelstag gerechnet. Gestützt werden die hiesigen Aktien im vorbörslichen Geschäft vor allem von den starken Schwergewichten Nestlé und Roche. Für etwas Bewegung könnten im Tagesverlauf verschiedene Konjunkturdaten sorgen. So sind in Europa Daten zu den Einkaufsmanagerindizes angesagt und in den USA der Arbeitsmarktbericht ADP, welcher als Indikator für den am Freitag folgenden offiziellen Arbeitsmarktbericht gilt, oder ebenfalls Angaben zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.15 Uhr 0,22 Prozent höher bei 10'043,17 Punkten.

Stark präsentieren sich vorbörslich insbesondere Nestlé (+0,6%). Sowohl Jefferies als auch Goldman Sachs haben ihre Kursziele für die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns erhöht und dabei die Empfehlung "Buy" bestätigt.

Roche fallen mit einem Plus von 0,3 Prozent ebenfalls etwas aus der Reihe der Bluechips, die mehrheitlich im Bereich von 0,1 bis 0,2 Prozent anziehen. Der Pharmakonzern hat über positive Studienresultate mit einem Grippemittel für Kinder berichtet.

ABB (-0,2%) fallen dagegen nach einem kritischen Kommentar von Jefferies verbunden mit einer Kurszielsenkung als einziger der grossen Werte zurück.

