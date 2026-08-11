Aktien Schweiz Vorbörse: Ohne klare Richtung erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag ohne klare Richtung in den Handel starten und sich damit weiterhin knapp unter seinem Rekordhoch von Ende Juli bewegen. Für Zurückhaltung sorgen die unklare Lage an der Strasse von Hormus und die wieder gestiegenen Ölpreise. Hierzulande liefert zudem die laufende Berichtssaison Impulse.

US-Präsident Donald Trump erklärte die wichtige Schifffahrtsroute nach Minenräumungen für wieder befahrbar und "zu 100 Prozent" unter US-Kontrolle. Der Iran hatte eine vollständige Öffnung zuletzt allerdings an weitreichende Bedingungen geknüpft. Entsprechend bleibt die Lage angespannt. Ein Fass Brent kostet wieder knapp 88 Dollar und damit deutlich mehr als noch zu Wochenbeginn. Auch der Goldpreis stieg zeitweise über die Marke von 4400 Dollar je Unze, was laut Marktbeobachtern die anhaltende Verunsicherung widerspiegelt.

Dass sich die Aktienbörsen dennoch nahe ihren Rekordständen halten, führen Marktbeobachter vor allem auf die starke Berichtssaison zurück. "Die europäischen und US-amerikanischen Unternehmen liefern eine der stärksten Berichtssaisons seit mehreren Jahren", sagte ein Händler. Die kräftige Gewinnentwicklung stütze die Märkte und überlagere derzeit die geopolitischen Unsicherheiten.

SMI knapp unter Allzeithoch

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 08.20 Uhr mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 14'645 Punkten. Damit liegt der Leitindex nur wenig unter seinem Allzeithoch von Ende Juli bei 14'656 Zählern. Der SMIM der mittelgrossen Werte steht derweil 0,03 Prozent höher bei 3215 Punkten.

Von den 20 SMI-Werten werden allerdings nur acht höher gestellt. Dabei stützen vor allem die Schwergewichte Novartis (+0,8%) und Nestlé (+0,4%) den Leitindex. Klarer Gewinner sind aber Alcon mit einem Kursplus von 5,1 Prozent. Der Augenheilkonzern hat mit den am Vorabend veröffentlichten Halbjahreszahlen überzeugt.

Die Mehrheit der Blue Chips verzeichnet dagegen leichte Abgaben, wobei Logitech und Roche (je -0,6%) am stärksten nachgeben.

Im breiteren Markt fallen Oerlikon (+1,7%) positiv auf und machen damit einen Teil der Verluste der vergangenen Tage wett. Dagegen geben Tecan nach wenig überzeugenden Jahreszahlen um 2,4 Prozent nach. Grösster Verlierer sind EMS Chemie (-2,4% oder -20,00 Fr.), wobei die Titel am Dienstag ex-Dividende von 18,40 Franken gehandelt werden.

an/uh