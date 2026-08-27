Aktien Schweiz Vorbörse: Nvidia beflügelt Tech - SMI leicht im Plus erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Indikationen auf eine freundliche Eröffnung zu. Gestützt wird die Stimmung von den am Abend zuvor publizierten Quartalszahlen des Chip-Giganten Nvidia. Die ungebrochene Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen hat den global dominierenden KI-Chipkonzern Nvidia im zweiten Quartal weiter angetrieben, wodurch sich der Gewinn mehr als verdoppelt hat. In New York zogen die Aktien von Nvidia im nachbörslichen Geschäft klar an, in der Nacht auf Donnerstag waren in der Folge auch Chipwerte in Asien gesucht. Auch hierzulande werden vorbörslich verschiedene Techwerte höher gestellt.

In den Fokus rückt nun aber auch bereits das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole und dort insbesondere die Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh. Die Investoren wollen wissen, ob sich daraus Hinweise für den Zinspfad der näheren Zukunft ablesen liessen. Der am Vortag publizierte PCE-Deflator hat in diesem Zusammenhang gezeigt, dass diese von der Fed favorisierte Inflationskennziffer weiter zu hoch ist. Und wenn diese Zahlen eines zeigen würden, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote, dann dass die USA darauf reagieren müsse.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.15 Uhr 0,08 Prozent höher bei 14'555 Punkten. Am Vortag hatte der SMI erstmals seit zwei Wochen die Marke bei 14'600 wieder überschritten, zumindest vorübergehend. Von den 20 SMI-Aktien notieren derzeit 17 höher.

Am stärksten legen bei den Blue Chips im Nachgang zu den Nvidia-Zahlen Logitech (+1,1%) zu. Im breiteren Markt profitieren davon auch Aktien wie Comet (+1,9%), Inficon (+2,1%), Huber+Suhner (+1,4%) oder VAT (+2,1%).

Bei den Blue Chips rücken ausserdem noch ABB (+0,4%) eine Spur deutlicher vor, während die Mehrheit der Titel lediglich im Bereich von +0,1 Prozent anzieht.

Gegen den Trend fallen Givaudan (-2,1%) zurück. In Marktkreisen wird dabei auf eine Abstufung durch eine grössere amerikanische Bank verwiesen.

Am breiten Markt überflügeln Accelleron mit einem Plus von 5,3 Prozent nach starken Halbjahreszahlen alle.

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