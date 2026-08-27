Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9370 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’605 0.2%  Bitcoin 64’367 1.1%  Dollar 0.8043 -0.1%  Öl 89.6 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Suche...

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’144.90
Pkt
-12.01
Pkt
-0.38 %
17:30:38
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

27.08.2026 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: Nvidia beflügelt Tech - SMI leicht im Plus erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Indikationen auf eine freundliche Eröffnung zu. Gestützt wird die Stimmung von den am Abend zuvor publizierten Quartalszahlen des Chip-Giganten Nvidia. Die ungebrochene Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen hat den global dominierenden KI-Chipkonzern Nvidia im zweiten Quartal weiter angetrieben, wodurch sich der Gewinn mehr als verdoppelt hat. In New York zogen die Aktien von Nvidia im nachbörslichen Geschäft klar an, in der Nacht auf Donnerstag waren in der Folge auch Chipwerte in Asien gesucht. Auch hierzulande werden vorbörslich verschiedene Techwerte höher gestellt.

In den Fokus rückt nun aber auch bereits das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole und dort insbesondere die Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh. Die Investoren wollen wissen, ob sich daraus Hinweise für den Zinspfad der näheren Zukunft ablesen liessen. Der am Vortag publizierte PCE-Deflator hat in diesem Zusammenhang gezeigt, dass diese von der Fed favorisierte Inflationskennziffer weiter zu hoch ist. Und wenn diese Zahlen eines zeigen würden, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote, dann dass die USA darauf reagieren müsse.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.15 Uhr 0,08 Prozent höher bei 14'555 Punkten. Am Vortag hatte der SMI erstmals seit zwei Wochen die Marke bei 14'600 wieder überschritten, zumindest vorübergehend. Von den 20 SMI-Aktien notieren derzeit 17 höher.

Am stärksten legen bei den Blue Chips im Nachgang zu den Nvidia-Zahlen Logitech (+1,1%) zu. Im breiteren Markt profitieren davon auch Aktien wie Comet (+1,9%), Inficon (+2,1%), Huber+Suhner (+1,4%) oder VAT (+2,1%).

Bei den Blue Chips rücken ausserdem noch ABB (+0,4%) eine Spur deutlicher vor, während die Mehrheit der Titel lediglich im Bereich von +0,1 Prozent anzieht.

Gegen den Trend fallen Givaudan (-2,1%) zurück. In Marktkreisen wird dabei auf eine Abstufung durch eine grössere amerikanische Bank verwiesen.

Am breiten Markt überflügeln Accelleron mit einem Plus von 5,3 Prozent nach starken Halbjahreszahlen alle.

cf/rw

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS NVIDIA schockt die Skeptiker: Umsatz verdoppelt – Aktie vor der nächsten Rallye?
14:38 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa - Starke Zwischenbilanz / Eli Lilly - Überzeugende Resultate
09:39 Marktüberblick: Banken und Stahlwerte gesucht
09:28 Schwergewichte bremsen SMI ein
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Goldpreis: Hochspannung vor aktuellen Inflationsdaten

Top-Rankings

Ken Fishers Portfolio im zweiten Quartal 2026
Ken Fisher-Depot
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreich ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’147.87 -0.29%