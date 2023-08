Aktien Schweiz Vorbörse: Neuer Anlauf zu Gegenbewegung

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag auf eine freundliche Eröffnung zu. Erneut nimmt der SMI damit einen Anlauf zu einer Gegenbewegung. Am Vortag hatte der Leitindex nach zwischenzeitlich klaren Gewinnen lediglich ein knappes Plus über die Ziellinie gerettet. Mangels richtungsgebender Impulse rechnen Marktteilnehmer allerdings erneut mit einem eher zurückhaltenden Geschäft. Die Vorgaben aus den USA sind derweil durchzogen. Der Leitindex Dow Jones schloss leicht tiefer, hat aber immerhin nach Börsenschluss in Europa noch Terrain gut gemacht.

Neuen Schwung erhofft man sich in Börsenkreisen allenfalls vom Einkaufsmanagerindex der Industrie in den USA am Mittwoch. Mit Spannung erwartet wird in der laufenden Woche indes vor allem das Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole ab Donnerstag. Fed-Chef Jerome Powell wird dort Gelegenheit erhalten, die Investoren auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank einzustimmen. Die immer neuen positiven Überraschungen aus der US-Wirtschaft dürften es der Notenbank allerdings schwer machen, einen Strich unter ihre Zinsanhebungsphase zu machen, meint ein Marktteilnehmer. Und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen rücke erst recht in weite Ferne.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI legt um 08.15 Uhr 0,27 Prozent auf 10'878,10 Punkte zu. Die Mehrheit der 20 SMI-Aktien wird dabei 0,2 bis 0,3 Prozent höher gestellt.

Etwas auffälliger ist der Ausschlag bei Adecco (+1,6%). Der Titel werde von einer Aufstufung durch eine grössere europäische Bank gestützt, heisst es dazu im Handel.

Straumann (+0,3%) fallen nach einer moderaten Kurszielerhöhung durch die Bank Vontobel nicht aus dem Rahmen. Die Bank hat gleichzeitig die Empfehlung "Buy" bestätigt.

Jeweils nach Zahlen stehen am Berichtstag im breiten Markt Arbonia, Intershop und Skan verstärkt unter Beobachtung. Für keinen dieser Titel wird allerdings von Julius Bär ein vorbörslicher Kurs gestellt.

cf/uh