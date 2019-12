Aktien Schweiz Vorbörse: Nach leichteren Vorgaben tiefere Kurse erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag schwächer starten. Leicht negative Vorgaben aus Fernost könnten nach Einschätzung von Händlern auch hierzulande Gewinnmitnahmen auslösen. "Wir sind praktisch auf Jahreshoch und der Markt hat sich 2019 prächtig entwickelt. Da wäre es nichts Ungewöhnliches, wenn der eine oder andere Gewinne einstreichen würde", sagt ein Händler. Zudem dürfte wie bereits an den Vortagen der grosse Eurex-Verfall vom morgigen Freitag erneut eine Rolle am Markt spielen.

Am Nachmittag könnten US-Konjunkturzahlen für Impulse sorgen. Veröffentlicht werden das Konjunkturbarometer der Notenbank von Philadelphia und die US-Frühindikatoren. Dagegen dürfte die Zinsentscheidung der Bank of England keinen grossen Einfluss auf die Kurse haben, sagt ein Händler. Eine Zinsänderung wird ausgeschlossen. Auch der Abschied der schwedischen Reichsbank von der Negativzinspolitik werde erwartet und wäre damit keine Überraschung.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 8.20 Uhr 0,10 Prozent tiefer bei 10'546,21 Punkten. Sämtliche 20 SMI-Werte werden tiefer indiziert. Die Verluste reichen von -0,1 Prozent bei SGS bis -1,1 Prozent bei Swatch.

Swatch (-1,1%) werden von einem Entscheid der Wettbewerbskommission belastet. Die Weko hat den Uhrenkonzern faktisch mit einem Verkaufsverbot belegt. Swatch darf nach einer Entscheidung der WEKO anderen Uhrenherstellern keine mechanischen Uhrwerke aus ihrer Produktion mehr liefern. Swatch erzielt mit dem Verkauf von Uhrwerken allerdings weniger als ein Prozent des Umsatzes. "Der Entscheid ist einfach negativ für das Sentiment der Anleger für diesen Titel, der 2019 eh nicht so gut gelaufen ist", sagt ein Händler.

Negativ könnten sich zudem auch die Uhrenexporte auf die Aktienkurse auswirken. Im November gingen die Ausfuhren nominal um 3,5 und real um 10,8 Prozent zurück. Erneut habe sich Hongkong als Problemmarkt erwiesen, sagt ein Marktbeobachter. "Nur konnte dieses Mal China nicht in die Bresche springen."

Die Anteile von Rivale Richemont werden um 0,1 Prozent niedriger gestellt.

Die Aktien von Clariant sind mit +4,4 Prozent deutlich höher indiziert. Der Chemiekonzern will nach dem Verkauf des Masterbatches-Geschäfts für 1,6 Milliarden Dollar die Aktionäre mit einer Sonderausschüttung von zwei Franken je Aktie bedenken.

Am breiten Markt stechen die Anteile von Kudelski (-3,9%) negativ hervor. Die Technologiefirma hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Zuletzt hatten schon Meyer Burger, Schlatter und Inficon vor einem Ertragsrückgang gewarnt.

Eine Ratingsenkung auf "Neutral" von "Buy" der UBS belastet Logitech (-1,6%) vorbörslich.

pre/kw