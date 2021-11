Aktien Schweiz Vorbörse: Mehrheitlich tiefer - Sika, Roche und Zurich stützen

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen eine wenig veränderte Eröffnung ab. Die Mehrheit der Titel gibt nach, aber sehr starke Sika nach einer Grossübernahme, Roche nach einem Analystenkommentar und Zurich nach Zahlen stützen den Gesamtmarkt. Sollte der SMI heute im Plus schliessen, wäre das der vierte Tag in Folge mit steigenden Kursen.

Grundsätzlich ist die Stimmung am Berichtstag nach den neuesten Inflationsdaten aus den USA vom Vortag aber eher zurückhaltend, wie es in Marktkreisen heisst. Die hohe Inflation hat in den USA am Vorabend für steigende Renditen und sinkende Aktienkurse gesorgt. Es werde für die amerikanische Notenbank nach diesen Daten immer schwieriger, die hohe Teuerung lediglich als vorübergehendes Phänomen einzustufen, meinen Ökonomen. Der Druck auf das Fed, spätesten bis Ende des kommenden Jahres die Zinswende einzuleiten, nehme weiter zu.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI wird gegen 08.20 Uhr um 0,08 Prozent höher gestellt und steht bei 12'411,72 Punkten. Von den 20 SMI-Titeln werden alle bis auf die eingangs genannten tiefer erwartet.

Im Fokus stehen die Aktien von Sika, welche nach einer Grossübernahme um 4,8 Prozent anziehen. Der Bauchemiehersteller kauft mit der MBCC Group das ehemalige Bauchemiegeschäft der BASF mit einem einen Jahresumsatz von 2,9 Milliarden Franken. Der Unternehmenswert wurde mit 5,5 Milliarden Franken angegeben. Damit gelinge Sika eine eindrückliche Demonstration für die Umsetzung der eigenen Wachstumsstrategie, heisst es unter anderem in ersten Kommentaren.

Gegen den Trend leicht höher stehen auch Zurich (+0,3%) nach Angaben zu den Prämieneinnahmen nach neun Monaten. Diese haben mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen gelegen und werden in Analystenkreisen auf den ersten Blick als solid bezeichnet.

Die Mehrheit der Titel wird aber im Bereich von 0,2 bis 0,3 Prozent tiefer gestellt. Eine weitere Ausnahme sind die Genussscheine von Roche, welche mit einem Plus von 0,3 Prozent den Gesamtmarkt etwas stützen. Zu Gute kommt ihnen dabei eine Kurszielerhöhung mit der Bestätigung der Kaufempfehlung durch Goldman Sachs.

Das amerikanische Institut hat auch das Rating "Buy" für Novartis (-0,2%) bestätigt, für diese aber das Kursziel leicht zurückgenommen.

Nach den Oktober-Passagierzahlen vom Vorabend tendieren auch Zurich Flughafen (-0,2%) etwas nach unten.

cf/uh