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27.03.2026 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtes Plus zum Wochenschluss erwartet

Zürich (awp) - Zum Ende einer erneut volatilen Woche deuten die vorbörslichen Indikationen am Schweizer Aktienmarkt auf eine leicht festere Eröffnung hin. Der Irankrieg hält nun seit fast vier Wochen an und hat die Märkte weiterhin fest im Griff. Dabei schwankte der Markt gerade in diesen letzten Tagen zwischen Befürchtungen einer Eskalation und zaghaften Hoffnungen auf eine Deeskalation.

Schlagzeilen über Friedensgespräche - die wiederholt bestätigt und dementiert wurden - sorgten für ein unruhiges Umfeld, wobei der Iran einen US-Vorschlag für einen Waffenstillstand ablehnte und gleichzeitig seine eigenen Bedingungen darlegte. Diese Dynamik des Hin und Her schlug sich im Verlauf der zu Ende gehenden Woche in einer holprigen, aber zunehmend weniger pessimistischen Marktbewertung nieder - zunächst.

Problem nur verschoben

Denn wie ein Händler es zusammenfasst, sei die Rhetorik rund um Deeskalation und auch ein Dialog einem offenen Konflikt sicherlich vorzuziehen. "Allerdings scheint der Markt gegenüber den verbalen Zusicherungen von Präsident Donald Trump zunehmend abgestumpft zu sein." Und auch wenn Trump das Ultimatum an den Iran verlängerte, wonach es bis am 6. April keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben soll, werde damit das Problem lediglich aufgeschoben. "Eine konkrete Lösung hinsichtlich der Wiederöffnung der Strasse von Hormus wird lediglich hinausgezögert", so der Händler weiter. Dies wiederum verlängere lediglich die Unsicherheit, die auf den Märkten und der globalen Wirtschaft insgesamt laste.

Und die Ölpreise bleiben denn auch mit das deutlichste Barometer für den Stand der Dinge. Brent-Rohöl pendelte sich bei über 100 USD pro Barrel ein - ein hoher Wert, wie ein Stratege festhält. Daran ändert auch das von US-Präsident Donald Trump um zehn Tage verlängerte Ultimatum: In dieser Zeit soll es keine Angriffe auf iranische Energieanlagen geben.

Festere Eröffnung erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt berechnet die Bank Julius Bär den Leitindex SMI vorbörslich gegen 08.10 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 12'680 Punkten. Bereits in den ersten drei Handelstagen dieser Woche hat der Leitindex zunächst kräftig zugelegt - annähernd 400 Punkte. Am Donnerstag gab es zwar erstmals in dieser Woche wieder Verluste, für eine erste Gewinnwoche seit Ausbruch des Krieges Ende Februar sollte es dennoch reichen.

Von den SMI Blue Chips gewinnt die Mehrheit (15) hinzu. Besonders stark fallen die Avancen bei der UBS und dem Versicherer Zurich aus, die beide jeweils um mehr als 1 Prozent höher gestellt werden.

Bei der Swisscom (-3,1% oder -21,25 Fr.) ist das Minus nur optischer Natur, da die Telekomaktien an diesem Tag ex Dividende (26 Fr.) gehandelt werden. Beim Pharmakonzern Novartis (-0,4%) reagieren Investoren zurückhaltend auf einen weiteren Zukauf.

hr/ra

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