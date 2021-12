Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtes Plus - Vifor Pharma soll übernommen werden

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft leicht höher. Die Avancen sind allerdings mehrheitlich bescheiden und die Konsolidierung auf hohem Niveau könnte sich vorerst fortsetzen. Nach dem ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Omikron-Variante in Grossbritannien könnte die Entwicklung an der Corona-Front die Investoren zu Zurückhaltung mahnen. Die Credit Suisse geht laut einem Kommentar davon aus, dass die Politik in den USA und Europa zwar mit ökonomisch belastenden Massnahmen zuwarten wolle, sie letztlich durch hohe Fallzahlen aber dazu gezwungen werden könnte.

Darüber hinaus werfen die verschiedenen Notenbanksitzungen dieser Woche ihre Schatten voraus. Nach dem Fed am Mittwoch, werden am Donnerstag auch die EZB, die Bank of England sowie die SNB ihre geldpolitischen Entscheide bekanntgeben. Im Vorfeld der damit einhergehenden geballten Ladung an Nachrichten dürften die Anleger eher vorsichtig agieren. Allgemein wird davon ausgegangen, dass die amerikanische Notenbank angesichts der hohen Inflation eine schärfere Gangart propagieren wird.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr 0,14 Prozent hinzu auf 12'569,19 Punkte.

Was sich im Zusammenhang mit Vifor Pharma schon abgezeichnet hatte, wird nun am Berichtstag Gewissheit. Für das Unternehmen hat die australische CSL eine offizielle Offerte im Umfang von knapp elf Milliarden Franken vorgelegt, entsprechend einem Preis je Aktie von rund 167 Franken. Im vorbörslichen Geschäft wird der Titel denn auch gut 15 Prozent höher gestellt, auf einen Mittelkurs von 162,20 Franken.

Etwas auffällig zeigen sich daneben nur noch Kühne+Nagel (+1,1%) nach einer Aufstufung durch Stifel auf "Buy" von "Hold" sowie Forbo (+1,1%) nach einer deutlichen Kurszielerhöhung durch die Credit Suisse.

Die Blue Chips legen mehrheitlich im Bereich von 0,1 bis 0,2 Prozent zu. Ausnahmen bilden Swiss Life (+0,8%) nach einer Kurszielerhöhung durch Berenberg und einer bestätigten Kaufempfehlung oder Lonza (+0,3%) nach einem höheren Kursziel durch die Royal Bank of Canada.

UBS (+0,2%) zeigen sich am Tag nach dem Urteil aus Frankreich vorerst unauffällig.

