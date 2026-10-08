Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Verluste auf breiter Front

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Der Leitindex SMI hat am Vortag zwar zum vierten Mal in Folge höher geschlossen und dabei auch die Marke bei 13'800 zurückerobert. Die Stimmung bleibt aber angespannt. Dafür sorgen die weiter steigenden Anleiherenditen und die anhaltend hohen Ölpreise, was die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der letzten Zinssitzung der US-Notenbank hat die Zinssorgen noch untermauert. So haben alle 19 Fed-Vertreter die jüngste Zinsanhebung im September unterstützt. Experten halten eine weitere US-Zinserhöhung bis Ende 2026 für sehr wahrscheinlich, noch offen ist dabei, ob das bereits im Oktober oder erst im Dezember geschehen soll.

Ölpreis hält sich hartnäckig über 100 US-Dollar

Der Ölpreis hat derweil über Nacht auf hohem Niveau weiter angezogen und kostet derzeit deutlich über 102 US-Dollar. Dazu tragen neue Meldungen über Tankerbeschüsse im persischen Gold bei. Aber auch Medienberichte zu Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, wonach statt eines Deals mit dem Iran vielmehr noch vor den Midterm-Wahlen neue Angriffe in Vorbereitung seien.

SMI schwächer erwartet

Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI im vorbörslichen Handel gegen 8.15 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 13'795 Punkten. Der Index mittelgrosser Werte SMIM steht gleichzeitig unverändert. Von den Blue Chips geben alle nach, die Mehrheit im Bereich von 0,1 Prozent.

Etwas deutlicher werden die am Vortag gut gelaufenen Novartis und Sandoz (je -0,6%) tiefer gestellt, sowie Sika (-0,6%).

Im breiteren Markt legen gegen den Trend Sonova (+2,1%) weiter zu. Die Aktie befindet sich nach dem seit drei Wochen andauernden starken Lauf auf einem neuen Jahreshoch.

Emmi (+1,9%) erhalten von einer Aufstufung durch die Bank Vontobel auf "Buy" Auftrieb.

cf/hr