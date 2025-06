Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Gewinne erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag gemessen an den vorbörslichen Kursen auf eine leicht höhere Eröffnung zu. Ungeachtet der Dissonanzen im Handelskonflikt zwischen den USA und China vom Wochenende haben die Aktien an der Wall Street zum Wochenstart klar zugelegt. Die US-Vorgaben sind damit positiv. Auch in Asien ziehen die Kurse mehrheitlich an.

Gebremst wird die allgemeine Börsenstimmung indes weiterhin von der Ankündigung aus den USA, die Zölle auf importierten Stahl und Aluminium zu verdoppeln. Die Spannungen zwischen den USA und China dominierten die Aktienmärkte weiterhin, heisst es denn auch in einer Einschätzung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Und auch die Onlinebank Swissquote sieht diese Differenzen als Grund für einen Start in den Monat Juni mit "gemischten Gefühlen". Insgesamt hält sich der Leitindex SMI aber weiterhin solide in der seit Anfang Mai geltenden Zone zwischen rund 12'100 und 12'300 Punkten.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 08.15 Uhr um 0,29 Prozent höher bei 12'234,07 Punkten.

Gegen den Trend fallen Julius Bär (-1,7%) im vorbörslichen Geschäft klar zurück. Die Privatbank hat sich anlässlich eines Investorentags in London neue Finanzziele für den Zeitraum 2026 bis 2028 gesetzt und ein neues Sparprogramm aufgelegt. Die neuen Ziele werden in Marktkreisen in ersten Reaktionen als eher wenig ambitiös bezeichnet.

Auf der Gewinnerseite ragen UBS (+1,8%) mit den stärksten Avancen heraus. Der Titel erhält von einer Aufstufung auf "Buy" durch Jefferies Rückenwind. Die Bank sieht für die UBS "Licht am Ende des Tunnels".

Die Mehrheit der Titel legt im Bereich von 0,2 bis 0,3 Prozent zu. So etwa auch ABB nach der Ankündigung einer kleineren Akquisition in Kanada.

Auch die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche werden um je 0,2 Prozent höher gestellt. Roche hatte am Vorabend noch über positive Studienergebnisse mit der Krebsimmuntherapie Tecentriq bei der Behandlung einer gewissen Art von Lungenkrebs berichtet.

cf/hr