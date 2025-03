Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Abgaben - Kühne+Nagel unter Beobachtung

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine leicht tiefere Eröffnung zu. Sollte der SMI am Tagesende tiefer stehen als am Montag, wäre es zwar der dritte Verlusttag in Folge. Die Marke von 13'000 Punkten scheint aber derzeit weiter als Orientierungspunkt zu gelten. In Marktkreisen werden die Abgaben vom Freitag und Montag denn auch lediglich als leichte Korrektur nach dem zuvor markanten Anstieg bezeichnet.

Die Vorgaben aus den USA sind derweil deutlich positiv. Die dortigen Gewinne basierten auf der Hoffnung der Investoren, dass die nächste Runde der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle gezielter und auch massvoller ausfallen könnte als bisher befürchtet. An Konjunkturdaten stehen am Berichtstag Stimmungsdaten wie etwa der Ifo-Index in Deutschland oder das Vertrauen der Konsumenten in den USA im Fokus. Hierzulande dürften Kühne+Nagel anlässlich eines Investorentages erhöhte Aufmerksamkeit zukommen.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert vorbörslich gegen 8.15 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 12'976,45 Punkten.

Kühne+Nagel fallen vorbörslich mit einem Minus von 1,2 Prozent auf. Der Logistikkonzern hat anlässlich eines Investorentages neue Mittelfristziele formuliert und gleichzeitig das Ziel für die Konversionsrate auf Stufe Gesamtkonzern aufgegeben. Neu soll eine jährliche Prognose für die Entwicklung des Betriebsgewinns genannt werden.

Die Mehrheit der übrigen Blue Chips verzeichnet Abgaben im Bereich von 0,1 bis 0,2 Prozent.

Gegen den Trend werden Alcon (+0,3%) etwas höher gestellt. Der Augenheilkunde-Spezialist hat in der EU eine Zulassung erhalten, konkret die CE-Kennung für die Intraokularlinse Clareon Vivity. Etwas gebremst werden könnte die Aktie von einer Rückstufung auf "Hold" von "Buy" durch HSBC.

Ebenfalls höher notieren in der zweiten Reihe Baloise (+0,8%) im Anschluss an die Jahreszahlen. Überzeugt hat der Versicherer insbesondere mit einem deutlich höher als erwartet ausgefallenen Gewinn.

cf/ys