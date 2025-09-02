Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’177 -0.1%  SPI 16’889 -0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 24’037 0.6%  Euro 0.9379 0.0%  EStoxx50 5’367 0.3%  Gold 3’485 0.2%  Bitcoin 88’580 1.4%  Dollar 0.8014 0.1%  Öl 68.6 0.6% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
Übernahmeangebot: Banca Monte dei Paschi di Siena legt mehr für Mediobanca auf den Tisch
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
Tesla-Aktie im Fokus: Xiaomi SU7 startet fulminant - Marktanteile in China vor Umwälzungen?
Wie Experten die Intel-Aktie im August einstuften
SMI 998089 / CH0009980894

12’176.52
Pkt
-11.06
Pkt
-0.09 %
01.09.2025
02.09.2025 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht tiefer ohne US-Rückenwind - Nestlé im Fokus

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine leicht tiefere Eröffnung ab. Anleger müssen ohne Vorgaben von der Wall Street auskommen. Die US-Börsen blieben wegen eines Feiertags geschlossen. Zudem tendierten die asiatischen Märkte leicht negativ und bieten damit ebenfalls keine Unterstützung. Klar im Fokus stehen Nestlé nach dem abrupten CEO-Austausch.

Ansonsten könnten Inflationszahlen aus dem Euroraum für August am Vormittag neue Impulse bringen. Am Nachmittag folgt mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus den USA ein wichtiger Indikator. "Die Frage ist nun, wie gut die nächsten US-Konjunkturdaten ausfallen dürfen, um die quasi eingepreiste Zinssenkung nicht zu verhindern", kommentierte ein Händler.

Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich gegen 8.15 Uhr um 0,37 Prozent tiefer bei 12'131,32 Punkten. Bis auf Nestlé als unteren und Partners Group als oberen Ausreisser liegen alle Werte in einer engen Spanne knapp im Minus.

Nestlé (-1,9%) lieferte am Vorabend einen Paukenschlag. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern hat seinen CEO Laurent Freixe nach nur gerade mal einem Jahr im Amt wegen einer nicht offengelegten Beziehung zu einer untergebenen Mitarbeiterin per sofort gefeuert. Neu übernimmt der bisherige Nespresso-Chef Philipp Navratil das Ruder des Konzerns.

Für Partners Group (+2,1%) ging das erste Halbjahr dank den wichtigen Performance Fees mit einem höheren Gewinn zu Ende. Zudem erhöht der Vermögensverwalter die Guidance für das Gesamtjahr.

In der zweiten Reihe hat der Schliesstechnik-Konzern Dormakaba (-0,6%) 2024/25 einen Gewinnsprung hingelegt und kommt zudem mit seiner Restrukturierung voran. Trotz eines höheren Gewinns als erwartet blieb das Unternehmen aber bei der Dividende hinter den Schätzungen zurück.

Huber+Suhner (+1,4%) profitieren von einem positiven Analystenkommentar. Berenberg hat das Kursziel kräftig nach oben geschraubt und hält an der Kaufempfehlung fest.

Die Schweizer Börse dürfte zudem bald einen Neuzugang erhalten. Die Swiss Marketplace Group SMG macht Ernst mit dem Börsengang und will ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange kotieren lassen. Der genaue Zeitpunkt für das IPO ist allerdings noch offen.

dm/uh

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

08:27 Wenig Bewegung zum Wochenauftakt
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Weiter seitwärts
01.09.25 Logo WHS Cybersecurity-Riese CrowdStrike: Bewertung hoch – aber Wachstum intakt? Chart & Zahlencheck
01.09.25 Cyberabwehr: Schutz in einer digitalisierten Welt
01.09.25 SG-Marktüberblick: 01.09.2025
29.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT steigen: Rheinmetall und Andoya Space planen Partnerschaft
BYD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Aufwind
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten
Kursrally bei Cambricon Technologies-Aktie - Konkurrenz für NVIDIA aus China wächst

Top-Rankings

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’176.52 -0.09%
SPI 16’889.15 -0.11%
SLI 2’004.15 -0.10%

