|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
02.09.2025 08:45:36
Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht tiefer ohne US-Rückenwind - Nestlé im Fokus
Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine leicht tiefere Eröffnung ab. Anleger müssen ohne Vorgaben von der Wall Street auskommen. Die US-Börsen blieben wegen eines Feiertags geschlossen. Zudem tendierten die asiatischen Märkte leicht negativ und bieten damit ebenfalls keine Unterstützung. Klar im Fokus stehen Nestlé nach dem abrupten CEO-Austausch.
Ansonsten könnten Inflationszahlen aus dem Euroraum für August am Vormittag neue Impulse bringen. Am Nachmittag folgt mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus den USA ein wichtiger Indikator. "Die Frage ist nun, wie gut die nächsten US-Konjunkturdaten ausfallen dürfen, um die quasi eingepreiste Zinssenkung nicht zu verhindern", kommentierte ein Händler.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich gegen 8.15 Uhr um 0,37 Prozent tiefer bei 12'131,32 Punkten. Bis auf Nestlé als unteren und Partners Group als oberen Ausreisser liegen alle Werte in einer engen Spanne knapp im Minus.
Nestlé (-1,9%) lieferte am Vorabend einen Paukenschlag. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern hat seinen CEO Laurent Freixe nach nur gerade mal einem Jahr im Amt wegen einer nicht offengelegten Beziehung zu einer untergebenen Mitarbeiterin per sofort gefeuert. Neu übernimmt der bisherige Nespresso-Chef Philipp Navratil das Ruder des Konzerns.
Für Partners Group (+2,1%) ging das erste Halbjahr dank den wichtigen Performance Fees mit einem höheren Gewinn zu Ende. Zudem erhöht der Vermögensverwalter die Guidance für das Gesamtjahr.
In der zweiten Reihe hat der Schliesstechnik-Konzern Dormakaba (-0,6%) 2024/25 einen Gewinnsprung hingelegt und kommt zudem mit seiner Restrukturierung voran. Trotz eines höheren Gewinns als erwartet blieb das Unternehmen aber bei der Dividende hinter den Schätzungen zurück.
Huber+Suhner (+1,4%) profitieren von einem positiven Analystenkommentar. Berenberg hat das Kursziel kräftig nach oben geschraubt und hält an der Kaufempfehlung fest.
Die Schweizer Börse dürfte zudem bald einen Neuzugang erhalten. Die Swiss Marketplace Group SMG macht Ernst mit dem Börsengang und will ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange kotieren lassen. Der genaue Zeitpunkt für das IPO ist allerdings noch offen.
dm/uh
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leicht im Minus erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Asien geht es vorwiegend nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}