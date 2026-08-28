Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht positiv - Warten auf Warsh in Jackson Hole

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag nach seinem Rücksetzer am Vortag mit moderaten Gewinnen erwartet. Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt bis leicht positiv. So hat sich an der Wall Street der Leitindex Dow Jones nach Börsenschluss in Europa kaum noch bewegt, während die Tech-Börse Nasdaq dank Nvidia stark zulegte. In Asien steht der japanische Nikkei im Plus, der koreanische Kospi legt indes den Rückwärtsgang ein. Die Lage in Nahost bleibt undurchsichtig und die hartnäckig hohen Ölpreise halten die Inflationssorgen präsent.

Der Höhepunkt steht Börsianern aber am Nachmittag bevor. Dann wird Fed-Chef Kevin Warsh am Notenbanker-Treffen in Jackson Hole seine Rede halten. "Und da der Markt nie zuvor so wenig über die Marschrichtung der US-Zinspolitik wusste wie aktuell, werden seine Worte ganz besonders stark beachtet", sagte eine Händlerin am Morgen. Denn schon oft sei Jackson Hole als Bühne für grössere Änderungen der Notenbankpolitik genutzt worden. Und nicht zuletzt hatte sich das Finanzministerium am Anleihenmarkt eingemischt.

Viele kleine Unternehmen mit Zahlen

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.10 Uhr 0,11 Prozent leicht höher bei 14'400 Punkten nach seinem Rücksetzer von über einem Prozent am Vortag. Für ein Wochenplus im Leitindex dürfte es allerdings knapp werden - hierfür fehlen dem SMI noch fast weitere 60 Punkte.

Nachrichten von Bluechips sind derzeit dünn gesät. Entsprechend dürften insbesondere die Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis (VB alle +0,1%) die Marschrichtung im Leitindex bestimmen.

In der zweiten Reihe präsentierten derweil eine Reihe von Unternehmen ihre Halbjahreszahlen. Darunter auch der Flughafen Zürich (+1,1%), der sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert hat, allerdings durchwegs knapp hinter den Erwartungen zurückblieb.

Ems-Chemie (+1,1%) zogen nach vorläufigen Zahlen noch den leicht gestiegenen Halbjahresgewinn nach.

Nach Zahlen am Vortag erhöhen die Analysten der UBS und Berenberg für Accelleron (+2,3%) die Kursziele.

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