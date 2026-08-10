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10.08.2026 08:45:37

Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht höhere Eröffnung erwartet

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine leicht positive Eröffnung ab. Die Vorgaben aus den USA vom Freitag und vor allem aus Japan am Montagmorgen sind freundlich. Der am vergangenen Freitag vorgelegte Arbeitsmarktbericht in den USA fiel klar schwächer aus als erwartet. In der Folge haben sich die Erwartungen der Ökonomen für eine Zinserhöhung durch das Fed im September abgeschwächt, was das Börsensentiment grundsätzlich stützt. Trotz der schwachen Zahlen sei die Korrektur der Zinserwartungen aber noch recht moderat ausgefallen, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. So werde per Saldo weiterhin mit einer Zinserhöhung bis Ende des Jahres gerechnet.

Im Nahost-Konflikt zeichnet sich derweil weiter keine rasche Lösung ab. Der Iran hatte jüngst Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Strasse von Hormus gedämpft. Die Führung in Teheran forderte von den USA erhebliche Vorleistungen vor einer Freigabe der für den internationalen Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge. US-Präsident Donald Trump wieder reagierte relativ gelassen auf den bislang ausgebliebenen diplomatischen Durchbruch mit dem Iran. Das Nachrichtenportal "Axios" zitierte zudem US-Beamte mit der Aussage, dass Trump vorerst auf Deeskalation setze.

Ölpreise zum Wochenstart etwas fester

Die unklare Lage am Persischen Golf liess den Ölpreis zum Start in die neue Woche wieder etwas ansteigen. So liegt der Preis für ein Fass der Sorte Brent aktuell bei etwas über 83 US-Dollar, am Freitag lag er zeitweise klar unter 82 Dollar.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 08.15 Uhr mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 14'560 Punkten. Der Leitindex liegt damit knapp 100 Punkte entfernt von seinem Allzeithoch von Ende Juli bei 14'656. Derweil steht der SMIM der mittelgrossen Werte 0,09 Prozent höher bei 3232 Punkten.

Von den 20 SMI-Werten werden bis auf Amrize vorbörslich alle höher gestellt. Amrize setzten damit nach dem Minus von über 8 Prozent am Freitag ihre Talfahrt fort. Im Anschluss an die durchwachsenen Zahlen des Baustoffkonzerns hat am Berichtstag die Royal Bank of Canada die Einstufung für den Titel auf "Underperform" von "Sector Perform" gesenkt.

Die Mehrheit der übrigen Blue Chips verzeichnet vorbörslich ein knappe Plus von 0,1 bis 0,2 Prozent. Deutlicher sind die Aufschläge bei Logitech (+1,1%) und Alcon (+0,8%). Alcon wird am Montag nach Börsenschluss in den USA die Halbjahreszahlen vorlegen.

Im breiteren Markt fallen Aryzta mit einem Minus von 4,5 Prozent auf. Der Backwarenkonzern hat im ersten Halbjahr die Erwartungen der Analysten vor allem beim Wachstum nicht erreicht. Hauptproblem ist das bedeutende Deutschland-Geschäft, für das nun "alle Optionen" geprüft werden.

cf/uh

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